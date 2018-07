Τουλάχιστον 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν ενώ μια γυναίκα είναι νεκρή από ένοπλη επίθεση στο Τορόντο το βράδυ της Κυριακής.

Νεκρός είναι και ο δράστης της επίθεσης, μεταδίδουν καναδικά πρακτορεία ειδήσεων και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και μια 13χρονη.

Η στιγμή της επίθεσης:

My evening was nice until I heard shooting right out of my place on the danforth. So scary!! The gun violence in Toronto is crazy. pic.twitter.com/eNHLlUlp6r