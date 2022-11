Έλον Μασκ: «Τεράστια πτώση εσόδων» στο Twitter - «Οι ακτιβιστές πιέζουν, οι διαφημίσεις αποσύρονται»

Για «τεράστια πτώση εσόδων» λόγω διακοπής διαφημίσεων στο Twitter έκανε λόγο ο νέος ιδιοκτήτης του, Έλον Μασκ, καταγγέλλοντας ακτιβιστές.

«Το Twitter έχει τεράστια πτώση στα έσοδα, επειδή ακτιβιστικές οργανώσεις ασκούν πίεση στους διαφημιστές, παρότι τίποτα δεν έχει αλλάξει με τον έλεγχο περιεχομένου και κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να καθησυχάσουμε τους ακτιβιστές.

Φοβερό μπέρδεμα! Προσπαθούν να καταστρέψουν την ελευθερία λόγου στην Αμερική» κατήγγειλε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο που οριστικοποίησε προ δύο εβδομάδων την εξαγορά του μέσου κοινωνικής δικτύωσης έναντι 44 δισ. δολαρίων.

Twitter has had a massive drop in revenue, due to activist groups pressuring advertisers, even though nothing has changed with content moderation and we did everything we could to appease the activists.



Extremely messed up! They’re trying to destroy free speech in America.