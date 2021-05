Tο Twitter εξετάζει το ενδεχόμενο να λανσάρει συνδρομητική υπηρεσία, σύμφωνα με ακυκλοφόρητες λειτουργίες της εφαρμογής που ανακάλυψε ανεξάρτητη ερευνήτρια.

Η Τζέιν Μάντσουν Γουόνγκ, που έχει γίνει γνωστή για την αποκάλυψη επερχόμενων λειτουργιών δημοφιλών εφαρμογών, δημοσίευσε screenshots αυτής της υπηρεσίας επί πληρωμή- 2,99 δολάρια τον μήνα- που θα ονομάζεται Twitter Βlue.

Οι λειτουργίες που προβλέπει αυτό το σχέδιο περιλαμβάνουν τη δυνατότητα του χρήστη να αποθηκεύει και να οργανώνει τα tweet σε συλλογές. Μια επέκταση της λειτουργίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή, η οποία απλά αποθηκεύει χρονολογικά τα tweet.

Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα αναίρεσης μιας ανάρτησης- undo tweet- κάτι αντίστοιχο με αυτό που ισχύει σε κάποιες υπηρεσίες email, όπως το Gmail, που θα επιτρέπει στους χρήστες να μη δημοσιεύσουν τελικά ένα tweet, για διάστημα λίγων δευτερολέπτων μετά την αποστολή του.

Twitter is calling their upcoming Subscription Service “Twitter Blue”, priced at $2.99/month for now, including paid features like:



Undo Tweets: https://t.co/CrqnzIPcOH



Collections: https://t.co/qfFfAXHp1o pic.twitter.com/yyMStpCkpr