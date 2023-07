Το Twitter απειλεί με μηνύσεις τη Μeta για το Threads

Το Twitter απειλεί να μηνύσει τη μητρική εταιρεία του Instagram, Meta, για την έναρξη λειτουργίας του Threads.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Semafor και αναδημοσιεύει το fortune.com, το Twitter απειλεί με νομικές ενέργειες εναντίον της Meta, της μητρικής εταιρείας του Instagram, για τη νέα πλατφόρμα της που βασίζεται σε κείμενο και ονομάζεται Threads.

Ο Άλεξ Σπίρο, προσωπικός δικηγόρος του ιδιοκτήτη του Twitter Έλον Μασκ, έστειλε επιστολή στον διευθύνοντα σύμβουλο της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, κατηγορώντας την εταιρεία για την απόσπαση δεκάδων πρώην υπαλλήλων και τη χρήση των εμπορικών μυστικών και της πνευματικής ιδιοκτησίας του Twitter για τη δημιουργία μιας «αντιγραφικής» εφαρμογής, σύμφωνα με αντίγραφο του email το οποίο ήρθε στην κατοχή του Semafor. Ο δικηγόρος απαίτησε από τη Meta να σταματήσει αμέσως να χρησιμοποιεί τις εμπιστευτικές πληροφορίες του Twitter.

Το Threads ξεκίνησε την Τετάρτη και έχει εκτοξευθεί σε 30 εκατομμύρια προφίλ και 95 εκατομμύρια αναρτήσεις μέσα σε μια νύχτα. Σύμφωνα με το Verge, είναι ήδη ένας σημαντικός ανταγωνιστής του Twitter, επωφελούμενο από τους πόρους της Meta και την πρόσβαση σε μια μεγάλη βάση χρηστών μέσω του Instagram.

Η επιστολή του Άλεξ Σπίρο είναι μέρος μιας συνεχιζόμενης ανταλλαγής αιχμών μεταξύ του Έλον Μασκ και του Μαρκ Ζούκερμπεργκ , η οποία ξεκίνησε όταν ο πρώτος έγραψε στο Twitter ότι είναι έτοιμος για έναν αγώνα με τον Ζούκερμπεργκ, ο οποίος απάντησε με ένα screenshot του tweet με τη λεζάντα «στείλε μου την τοποθεσία».

Twitter is threatening to sue Meta over their new competitor pic.twitter.com/P7bye1yFBz