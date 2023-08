Τσαντραγιάν 3: Η Ινδία γράφει ιστορία- Πρώτη επιτυχημένη προσεδάφιση στον νότιο πόλο της Σελήνης

Η Ινδία έγινε η πρώτη χώρα που προσγειώνει επιτυχώς διαστημόπλοιο κοντά στο νότιο πόλο της Σελήνης, καθώς το σκάφος Τσαντραγιάν 3 πάτησε στο έδαφος στο φεγγάρι

Το ινδικό διαστημόπλοιο και το rover φέρουν πέντε επιστημονικά όργανα που θα βοηθήσουν τους μετανάστες να μάθουν «τα φυσικά χαρακτηριστικά της επιφάνειας της Σελήνης, την ατμόσφαιρα κοντά στην επιφάνεια και την τεκτονική δραστηριότητα για τη μελέτη του τι συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια».

"We can all aspire for the Moon and beyond"



This is the moment India's Chandrayaan-3 became the first space mission to land near the south pole of the Moon



