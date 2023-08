Το ρωσικό διαστημόπλοιο Luna-25 συνετρίβη στη Σελήνη, έπειτα από περιστροφή σε ανεξέλεγκτη τροχιά, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roskosmos.

Το ρωσικό διαστημικό όχημα ήταν προγραμματισμένο να προσεδαφιστεί στον νότιο πόλο της Σελήνης τη Δευτέρα για να αναζητήσει παγωμένο νερό.

Χθες, η Roskosmos έκανε λόγο για μία «μη φυσιολογική κατάσταση» στο Luna-25, πριν επιβεβαιώσει σήμερα τη συντριβή του.

The Russian interplanetary station "Luna-25" collided with the Moon and ceased to exist. It was Russia's first flight to the moon. pic.twitter.com/RmIf1eGCwb