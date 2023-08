NASA: Έχασε την επαφή με το διαστημόπλοιο Voyager 2 λόγω λανθασμένης εντολής

Η NASA έχασε «κατά λάθος» την επαφή με το Voyager 2, το πρωτοποριακό της διαστημικό σκάφος.

Η διαστημική υπηρεσία της NASA δήλωσε ότι είχε στείλει μια σειρά από προγραμματισμένες εντολές στο σκάφος στις 21 Ιουλίου. Αλλά αυτές οδήγησαν το Voyager 2 προς λάθος κατεύθυνση. H κεραία του είναι τώρα στραμμένη δύο μοίρες μακριά από τη Γη, και έτσι έχασε την επαφή με τους μηχανικούς του.

Δεν μπορεί ούτε να λάβει εντολές ούτε να στείλει δεδομένα, δήλωσε η NASA. Κανονικά, αυτό θα γινόταν με τη δημιουργία επαφής με το Deep Space Network, ή DSN, το οποίο είναι ένα σύνολο επίγειων κεραιών που επιτρέπουν την επικοινωνία με απομακρυσμένα διαστημόπλοια. Αλλά τα δεδομένα που στέλνει το Voyager 2 δεν φτάνουν σε αυτό το δίκτυο.

Το Voyager 2 κινείται τώρα μόνο του, σχεδόν 20 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα από τη Γη.

Το Voyager 2 εκτοξεύτηκε από τη Φλόριντα το 1977 για να μελετήσει τον Δία, τον Κρόνο, τον Ουρανό και τον Ποσειδώνα, καθώς και το εξωτερικό ηλιακό σύστημα, και στάλθηκε λίγες εβδομάδες πριν από το πανομοιότυπο δίδυμο Voyager 1. Εισήλθε στο διαστρικό διάστημα το 2018. Ανακάλυψε μια σειρά από νέα φεγγάρια στον Ουρανό και τον Δία.

