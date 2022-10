Τηλεσκόπιο James Webb: Εντυπωσιακή εικόνα από το «κοσμικό αποτύπωμα» δύο γιγάντιων αστέρων

Οι αστρονόμοι κατέγραψαν με τη βοήθεια του τηλεσκοπίου James Webb μια εντυπωσιακή εικόνα 17 ομόκεντρων δακτυλίων σκόνης που μοιάζουν με κοσμικό αποτύπωμα, και δημιουργήθηκαν από ζευγάρι αστέρων.

Ο εν λόγω σχηματισμός δημιουργήθηκε από την αλληλεπίδραση δύο γιγάντιων άστρων, γνωστών ως δυαδικό αστέρι Wolf-Rayet 140, σε απόσταση άνω των 5.000 ετών φωτός από τη Γη. Οι δακτύλιοι δημιουργούνται κάθε οκτώ χρόνια όταν τα άστρα περνούν κοντά το ένα στο άλλο στην τροχιά τους. Κατά τη διάρκεια της προσέγγισής τους, οι ηλιακοί άνεμοι από τα άστρα συγκρούονται, με αποτέλεσμα το αέριο που ρέει από τα άστρα να συμπιέζεται σε σκόνη.

«Το WR140 ξεφουσκώνει κάθε οκτώ χρόνια δημιουργώντας ένα δαχτυλίδι καπνού, το οποίο στη συνέχεια φουσκώνει στον αστρικό άνεμο σαν μπαλόνι», δήλωσε ο καθηγητής, Πίτερ Τούτχιλ του Ινστιτούτου Αστρονομίας του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, που συμμετείχε στη μελέτη.

«Οκτώ χρόνια αργότερα, καθώς το δυαδικό σύστημα επιστρέφει στην τροχιά του, εμφανίζεται ένας άλλος δακτύλιος, ίδιος με τον προηγούμενο, που ρέει στο διάστημα μέσα στη φούσκα του προηγούμενου, σαν γιγάντιες μπαμπούσκες», προσθέτει.

Η δομή των 17 δακτυλίων δημιουργήθηκε σε διάστημα περίπου 130 ετών και εκτείνεται σε μια περιοχή του διαστήματος μεγαλύτερη από το δικό μας ηλιακό σύστημα.

Το δυαδικό WR140 αποτελείται από ένα τεράστιο αστέρι Wolf-Rayet και ένα ακόμη μεγαλύτερο μπλε υπεργίγαντα. Ένας Wolf-Rayet γεννιέται με τουλάχιστον 25 φορές μεγαλύτερη μάζα από τον Ήλιο μας.

Το Wolf-Rayet παράγει ισχυρούς ανέμους που σπρώχνουν τεράστιες ποσότητες αερίου στο διάστημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το αστέρι σε αυτό το δυαδικό σύστημα θεωρείται πως έχει χάσει τουλάχιστον τη μισή αρχική του μάζα μέσω αυτής της διαδικασίας.

For the first time, @NASAWebb saw rings of stardust from a rare type of dual star system.



Every eight years, these two stars come close to each other, and the interaction forms a new cosmic ring. Ground scopes saw two; Webb revealed at least 17: https://t.co/7yuUMtPAxa pic.twitter.com/OAz1GhZsWM