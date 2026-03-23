Τι μπορούν να διδάξουν οι σκύλοι για τη μακροζωία των ανθρώπων

Στο επίκεντρο του Dog Aging Project, μίας μεγάλης ερευνητικής προσπάθειας που εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια, έχει τεθεί το ερώτημα για το πώς τα κατοικίδια και, δη, οι σκύλοι μπορεί να κρύβουν το «κλειδί» για τη μακροζωία των ανθρώπων.

Για την Pat Schultz, η συμμετοχή του σκύλου της, του 12χρονου Murphy, στο πρόγραμμα είχε -περισσότερο- έναν προσωπικό χαρακτήρα. Ο σύζυγός της έπασχε από τη νόσο Αλτσχάιμερ, και η έρευνα στοχεύει ακριβώς στην κατανόηση της γήρανσης τόσο στους σκύλους όσο και στους ανθρώπους.

Στο πρόγραμμα, σήμερα, συμμετέχουν περισσότεροι από 50.000 σκύλοι. Οι επιστήμονες συλλέγουν δεδομένα για τη διατροφή και την άσκησή τους, αναλύουν δείγματα αίματος και πραγματοποιούν μαγνητικές τομογραφίες εγκεφάλου.

Γιατί ερευνώνται οι σκύλοι για τη μακροζωία των ανθρώπων

Ο λόγος πίσω από το εγχείρημα; Οι σκύλοι εμφανίζουν πολλές ίδιες ασθένειες που σχετίζονται με τη γήρανση στους ανθρώπους, αλλά εξελίσσονται πολύ πιο γρήγορα. «Μπορούμε να αποκτήσουμε πληροφορίες που στους ανθρώπους θα απαιτούσαν δεκαετίες», εξηγεί η κτηνίατρος-νευρολόγος Στέφανι ΜακΓκραθ.

Μέχρι σήμερα, πολλές θεραπείες δοκιμάζονται πρώτα σε ποντίκια και στη συνέχεια σε ανθρώπους, όμως συχνά αποτυγχάνουν στο δεύτερο στάδιο.

Οι σκύλοι, αντίθετα, ζουν στο ίδιο περιβάλλον με το ανθρώπινο είδος, καθότι πίνουν το ίδιο νερό, καταναλώνουν «παρόμοια» τροφή και εκτίθενται στους ίδιους ρύπους, σύμφωνα με το CBS News.

Γι’ αυτό και θεωρούνται από τους ερευνητές ως ο κρίσιμος «ενδιάμεσος κρίκος» μεταξύ εργαστηρίου και ανθρώπινης ζωής.

Σκύλοι: Τι έχουν δείξει μέχρι τώρα τα δεδομένα

Τα ευρήματα του προγράμματος είναι ήδη εντυπωσιακά, περιγράφει στο ίδιο άρθρο του το αμερικάνικο μέσο ενημέρωσης, καθώς προέκυψε πως σκύλοι που ζουν με άλλους σκύλους, εμφανίζουν λιγότερες ασθένειες, η έλλειψη άσκησης αυξάνει έως και έξι φορές τον κίνδυνο άνοιας, ενώ ο τρόπος ζωής επηρεάζει άμεσα τη γήρανση και τη γνωστική λειτουργία

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι σκύλοι υποβάλλονται και σε τεστ μνήμης: καλούνται να θυμηθούν πού βρίσκεται μια λιχουδιά λίγα δευτερόλεπτα μετά την απόκρυψή της. Δυσκολία σε αυτή τη διαδικασία μπορεί να αποτελεί ένδειξη γνωστικής έκπτωσης.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα που παραθέτει το ερευνητικό πλαίσιο, όταν οι σκύλοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα πεθαίνουν, οι εγκέφαλοί τους δωρίζονται για έρευνα.

Ο νευροπαθολόγος Dirk Keene, που μελετά εδώ και δεκαετίες το Αλτσχάιμερ, επισημαίνει ότι ο εγκέφαλος των σκύλων έχει παρόμοια δομή με τον ανθρώπινο, κοινώς εμπεριέχουν μετωπιαίο, κροταφικό και ινιακό λοβό. Και η άνοια επηρεάζει και τα δύο είδη με σχεδόν τον ίδιο τρόπο, μέσα από τη μείωση του όγκου του εγκεφάλου, την απώλεια νευρώνων και τη διεύρυνση των κοιλοτήτων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχουν εντοπιστεί ακόμη και οι ίδιες πρωτεϊνικές πλάκες (βήτα-αμυλοειδές) που χαρακτηρίζουν το Αλτσχάιμερ στους ανθρώπους.

Το φάρμακο που δοκιμάζεται για επιβράδυνση της γήρανσης

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και η ραπαμυκίνη, ένα φάρμακο που έχει δείξει εντυπωσιακά αποτελέσματα σε πειράματα με ποντίκια, αυξάνοντας το προσδόκιμο ζωής έως και 60%.

Πάντως, από δοκιμές με σκύλους προέκυψε ότι μειώθηκαν δείκτες φλεγμονής στον εγκέφαλο, ενώ παρατηρήθηκαν ενδείξεις καλύτερης γνωστικής λειτουργίας.

Αν τα αποτελέσματα επιβεβαιωθούν, το φάρμακο θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο και για εφαρμογές στους ανθρώπους.

Καταληκτικά, για τους επιστήμονες, η παραπάνω προσέγγιση υπονοεί ότι εάν κατανοήσουμε τη γήρανση στους σκύλους, μπορούμε να κάνουμε άλμα στην κατανόηση της ανθρώπινης γήρανσης.

«Ξεκινώντας από τους σκύλους, ίσως είναι ο πιο γρήγορος δρόμος για να καταλάβουμε πώς γερνά ο άνθρωπος» αναφέρουν οι ερευνητές.

Με πληροφορίες από CBS News