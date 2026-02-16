Πώς η στοματική υγιεινή συνδέεται με την άνοια και την αρθρίτιδα

Η διατήρηση καλής στοματικής υγιεινής δεν είναι σημαντική μόνο για τα δόντια, αλλά αποτελεί βασικό παράγοντα και για την πρόληψη νοσημάτων όπως η άνοια, σύμφωνα με νέα ερευνητικά δεδομένα.

Το βούρτσισμα των δοντιών τρεις φορές την ημέρα και οι τακτικοί οδοντιατρικοί έλεγχοι μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης περισσότερων από 50 σοβαρών παθήσεων, μεταξύ των οποίων η άνοια και η αρθρίτιδα.

Για την επιστημονική κοινότητα είναι γνωστό εδώ και χρόνια ότι η στοματική υγεία επηρεάζει τη συνολική ευεξία του οργανισμού. Μελέτες που έχουν διεξαχθεί στο παρελθόν συνδέουν τη διασπορά βακτηρίων από στοματικές λοιμώξεις με τη νόσο Αλτσχάιμερ, τον καρκίνο, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τον διαβήτη και άλλα προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με το Euronews, ομάδα ειδικών ανέδειξε τη σημασία του ζητήματος στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Ένωσης για την Προώθηση της Επιστήμης (AAAS), που πραγματοποιήθηκε στην Αριζόνα. «Πλέον πιστεύουμε ότι η διατήρηση της υγείας των δοντιών μπορεί να συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης περισσότερων από 50 συστηματικών παθήσεων», δήλωσε ο Alpdogan Kantarci, καθηγητής της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, στην εκδήλωση με τίτλο «Το στόμα ως πύλη για τη συνολική υγεία».

Πώς η στοματική υγιεινή συνδέεται με παθήσεις όπως η άνοια και η αρθρίτιδα

Οι έρευνες δείχνουν ότι άτομα με ήπια ή μέτρια νοσήματα, τα οποία φροντίζουν τη στοματική τους υγεία - βουρτσίζουν σωστά τα δόντια τους, επισκέπτονται οδοντίατρο και υποβάλλονται σε εξειδικευμένους καθαρισμούς - εμφανίζουν σημαντικά καλύτερες γνωστικές επιδόσεις, σύμφωνα με τον ίδιο.

Ο Kantarci ανέδειξε την περιοδοντίτιδα, μια επιθετική μορφή νόσου των ούλων, ως βασικό παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση παθήσεων όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα και η άνοια.

Όταν βακτήρια από στοματικές λοιμώξεις εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος και φτάνουν στον εγκέφαλο, προκαλούν χρόνια φλεγμονή. Αυτό μπορεί να ενεργοποιήσει το ανοσοποιητικό σύστημα με τέτοιο τρόπο ώστε να «επιτεθεί» στις αρθρώσεις και, παράλληλα, να επιταχύνει τον σχηματισμό πλακών, οι οποίες διαταράσσουν τους νευροδιαβιβαστές και οδηγούν σε γνωστική έκπτωση.

Δεν υπάρχουν, ωστόσο, επιστημονικά δεδομένα που να αποδεικνύουν ότι η νόσος των ούλων προκαλεί άνοια ή αρθρίτιδα.

Με πληροφορίες από euronews