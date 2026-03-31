Instagram: Θα μπορούμε να βλέπουμε «κρυφά» τα stories;

Το feed στο Instagram είναι πολύ πιθανό να αλλάξει ριζικά.

Η Meta φέρεται να έχει ξεκινήσει τη δοκιμή μιας premium συνδρομής στο Instagram, σύμφωνα με πληροφορίες του Gizmodo.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η δοκιμή διεξάγεται αυτό το διάστημα σε τουλάχιστον τρεις χώρες, ενώ, επικαλούμενο πληροφορίες του TechCrunch, μεταφέρει πως χρήστες στο Μεξικό, την Ιαπωνία και τις Φιλιππίνες μπορούν ήδη να δουν την επιλογή εγγραφής σε μια συνδρομή Instagram Plus, η τιμή της οποίας κυμαίνεται από περίπου 1,07 έως 2,20 δολάρια, ανάλογα με το τοπικό νόμισμα.

Τι αλλάζει στο Instagram: Έμφαση στα stories

Οι λειτουργίες της premium συνδρομής στο Instagram φαίνεται πως επικεντρώνονται κυρίως στα Instagram Stories – τις αναρτήσεις που εξαφανίζονται μετά από 24 ώρες, γνωστές απλά και ως «ιστορίες».

Οι χρήστες που έχουν ενεργοποιήσει την premium συνδρομή θα μπορούν:

να βλέπουν τα stories χωρίς να το αντιλαμβάνεται ο δημιουργός της συγκεκριμένης ιστορίας,

να αναζητούν στη λίστα των viewers για να δουν αν κάποιος συγκεκριμένος την έχει ήδη δει,

να βλέπουν πόσα άτομα έχουν επιστρέψει για να ξαναδούν τις ιστορίες τους,

να παρατείνουν τη διάρκεια των Stories τους σε 48 ώρες,

να δίνουν superlikes στα stories

και να αυξάνουν την προβολή ενός Story την εβδομάδα μέσω της λειτουργίας Spotlight.

Οι χρήστες του Premium Instagram θα μπορούν επίσης να δημιουργούν πολλαπλές λίστες με συγκεκριμένο κοινό για να δημοσιεύουν Stories, πέρα από τη λίστα «Στενοί φίλοι» που είναι διαθέσιμη στη βασική έκδοση.

Με πληροφορίες από Gizmodo

