Στον Ινδικό Ωκεανό τα συντρίμμια 25 τόνων του κινεζικού πυραύλου - Εντυπωσιακό βίντεο

Τέλος έλαβε το θρίλερ της ανεξέλεγκτης τροχιάς ενός κινεζικού πυραύλου που κατέπεσε τελικά στον Ινδικό Ωκεανό.

Τα συντρίμμια 25 τόνων του πυραύλου Long March 5B «εισήλθαν στην ατμόσφαιρα πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό γύρω στις 10.45 MDT», δηλαδή στις 19.45 ώρα Ελλάδας, ανακοίνωσε η αμερικανική Διοίκηση Διαστήματος.

«Σας παραπέμπουμε στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη διασπορά των συντριμμιών και την περιοχή συντριβής».

#USSPACECOM can confirm the People’s Republic of China (PRC) Long March 5B (CZ-5B) re-entered over the Indian Ocean at approx 10:45 am MDT on 7/30. We refer you to the #PRC for further details on the reentry’s technical aspects such as potential debris dispersal+ impact location.