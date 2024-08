Η SpaceX καθυστερεί την πρώτη ιδιωτική αποστολή διαστημικού περιπάτου

Η SpaceX ανέβαλε την προσπάθειά της να εκτοξεύσει την αποστολή για τον πρώτο διαστημικό περίπατο αποκλειστικά από ιδιώτες. Η αποστολή, γνωστή ως Polaris Dawn, είχε προγραμματιστεί να απογειωθεί σήμερα το πρωί, από το διαστημικό κέντρο της NASA στη Φλόριντα.

Λίγες ώρες πριν από την εκτόξευση, η εταιρεία του Έλον Μασκ ανακοίνωσε ότι θα καθυστερήσει «λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που προβλέπονται» στις περιοχές εκτόξευσης της κάψουλας. Δεν είναι σαφές πότε θα γίνει η επόμενη προσπάθεια. Μια προηγούμενη προγραμματισμένη εκτόξευση για χθες, Τρίτη, ακυρώθηκε επίσης λόγω διαρροής ηλίου στη γραμμή που συνδέει τον πύργο με τον πύραυλο.

Falcon 9 and Dragon are vertical on pad 39A ahead of flight. Weather is 85% favorable for liftoff and teams are keeping an eye on recovery weather → https://t.co/WpSw0gzeT0 pic.twitter.com/QXpInu1oFO