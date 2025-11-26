Space X: Δεν εκτοξεύτηκε τελικά ο ελληνικός νανοδορυφόρος MICE-1 - Πότε θα γίνει νέα προσπάθεια

Δεν εκτοξεύτηκε τελικά σήμερα από την Space Χ είναι ο νανοδορυφόρος MICE-1.

Τον νανοδορυφόρο έχει κατασκευάσει μια μικρή ελληνική εταιρεία, η Prisma Electronics, με έδρα την Αλεξανδρούπολη.

«Σταματά η σημερινή εκτόξευση της αποστολής Transporter-15 από την Καλιφόρνια. Τώρα στοχεύουμε στην απογείωση την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου. Ο πύραυλος και τα ωφέλιμα φορτία παραμένουν ασφαλή» έγραψε η Space Χ.

Standing down from today’s launch of the Transporter-15 mission from California. Now targeting Friday, November 28 for liftoff. Vehicle and payloads remain healthy — SpaceX (@SpaceX) November 26, 2025

Ο νανοδορυφόρος MICE-1 είναι σχεδιασμένος και αναπτυγμένος στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Νανοδορυφόρων της χώρας και η εκτόξευση είχε προγραμματιστεί από τη SpaceX με πύραυλο Falcon 9, στο πλαίσιο της αποστολής Transporter-15, από το Space Launch Complex 4E (SLC-4E) στην Καλιφόρνια.

Πρόκειται για μια κομβική στιγμή για την εγχώρια διαστημική τεχνολογία και την ελληνική καινοτομία.

Σύμφωνα με την εταιρεία, ο νανοδορυφόρος «θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται σε πραγματικό χρόνο ναυτιλιακά και περιβαλλοντικά δεδομένα με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, εφαρμόζοντας παράλληλα προηγμένες τεχνικές κρυπτογράφησης για ασφαλή μετάδοση και ανάλυση των δεδομένων, ανοίγοντας τον δρόμο για την παρουσία της Ελλάδας στον τομέα των διαστημικών εφαρμογών».

«Από την ακριτική Ελλάδα, από τον Έβρο στο διάστημα: ο MICE-1 δεν είναι απλώς ένας νανοδορυφόρος, είναι το πρώτο βήμα της χώρας μας σε ένα μέλλον όπου η καινοτομία δεν έχει όρια» σημειώνει η Prisma.

Λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη- αν και ακυρώθηκε- εκτόξευση, η Exolaunch, η οποία διοργάνωσε την αποστολή, φιλοξένησε ένα ειδικό pre-launch event. Την Prisma Electronics εκπροσώπησε η Χρύσα Γιορδαμλή, Project Coordinator, η οποία συναντήθηκε με εκπροσώπους διεθνών εταιρειών του διαστημικού οικοσυστήματος. Η Prisma Electronics ευχαρίστησε θερμά την Exolaunch για τη συνεργασία και την σταθερή υποστήριξη που συνέβαλε καθοριστικά στην πορεία του MICE-1 προς την εκτόξευση.