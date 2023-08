Ρώσοι επιστήμονες καλλιέργησαν καρπούζια στην Ανταρκτική

Ρώσοι επιστήμονες κατάφεραν να καλλιεργήσουν καρπούζια στον σταθμό Βοστόκ στην Ανταρκτική, στο πιο ψυχρό μέρος στον κόσμο.

Τα καρπούζια καλλιεργήθηκαν στο πλαίσιο ενός έργου που ξεκίνησαν αρχικά οι επιστήμονες τον Φεβρουάριο του 2020. Το πρότζεκτ με την ονομασία «Rastenia», που σημαίνει «Φυτά» στα ρωσικά, χρειάστηκε 103 ημέρες για την καλλέργεια καρπουζιών.

Το πείραμα έλαβε χώρα στον σταθμό Βοστόκ, έναν ρωσικό ερευνητικό σταθμό που λειτουργεί όλο το χρόνο, κι έχει χαρακτηριστεί ως το πιο ψυχρό μέρος στη Γη, όπου οι καταγεγραμμένες θερμοκρασίες έφτασαν κάποτε στους μείον 89,2 βαθμούς Κελσίου. Προκειμένου να κάνουν το θερμοκήπιο του Σταθμού Βοστόκ πιο «φιλόξενο» για τα καρπούζια, οι ερευνητές της ρωσικής αποστολής του Ινστιτούτου Αρκτικής και Ανταρκτικής Έρευνας (AARI), μαζί με συναδέλφους τους από το Ινστιτούτο Αγροφυσικών Ερευνών και το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Προβλημάτων της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, δημιούργησαν μια όαση όπου μπορούσαν να αυξήσουν τη θερμοκρασία και την υγρασία του αέρα σε συνθήκες ευνοϊκές για το φρούτο.

Η ομάδα επέλεξε σκόπιμα δύο ποικιλίες καρπουζιών πρώιμης ωρίμανσης όχι μόνο για τη νόστιμη γεύση τους αλλά και για την ικανότητά τους να προσαρμόζονται στη χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση και την έλλειψη οξυγόνου στο εσωτερικό του θερμοκηπίου. Φύτεψαν τους σπόρους σε ένα λεπτό στρώμα υποκατάστατου χώματος και χρησιμοποίησαν ειδικό φωτισμό που μιμούνταν το φως του ήλιου.

Επειδή δεν υπήρχαν έντομα για την επικονίαση των φυτών, οι ερευνητές ανέλαβαν να επικονιάσουν τα πάντα με το χέρι, σύμφωνα με μεταφρασμένη ανακοίνωση του AARI. Επικονίαση ονομάζεται η διαδικασία μέσω της οποίας πραγματοποιείται η γονιμοποίηση στα φυτά και επιτυγχάνεται κυρίως με τη βοήθεια των εντόμων και του αέρα.

Ακριβώς 103 ημέρες μετά τη φύτευση των σπόρων, οι ερευνητές υποδέχθηκαν οκτώ «ώριμους και γλυκούς καρπούς» που αναπτύσσονταν σε έξι διαφορετικά φυτά. Τα καρπούζια μεγάλωσαν και έφτασαν να είναι περίπου 1 κιλό το καθένα με διάμετρο έως και 13 εκατοστά σύμφωνα με μεταφρασμένη δήλωση της Ρωσικής Γεωγραφικής Εταιρείας.

