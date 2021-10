Η αποστολή Soyuz MS-19 απογειώθηκε από το Baikonur στο Καζακστάν με προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, έχοντας στο πλήρωμά της μέλη κινηματογραφικής παραγωγής,

Για πρώτη φορά μία ηθοποιός και ένας σκηνοθέτης θα παραμείνουν στο Διάστημα, όπου θα πραγματοποιήσουν τα γυρίσματα της ταινίας «The Challenge».

Αυτό γίνεται ωστόσο με αυστηρούς νέους κανόνες που θεσπίστηκαν την περασμένη εβδομάδα από το ρωσικό FSB ( Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας), που ουσιαστικά απαγορεύει στους πολίτες της να αναφέρουν το ρωσικό διαστημικό πρόγραμμα εκτός της Ρωσίας.

Η αποστολή Soyuz MS-19 μεταφέρει στο διάστημα ένα νέο μέλος του πληρώματος ISS, τον Anton Shkaplerov, μια ηθοποιό και έναν παραγωγό/σκηνοθέτη ταινιών, τους Yulia Pereslid και Klim Shipenko, αντίστοιχα, οι οποίοι θα περάσουν 12 ημέρες γυρισμάτων στο διάστημα.

Περίπου 35-40 λεπτά πλάνα για το The Challenge θα γυριστούν στον ISS σύμφωνα με αναφορές ρωσικών μέσων ενημέρωσης.

Ο Anton Shkaplerov καθώς και οι Pyotr Dubrov και Oleg Novitskiy, οι δύο Ρώσοι κοσμοναύτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σταθμό, θα εμφανιστούν επίσης στην ταινία. Ο αστροναύτης της NASA Mark Vande Hei θα βοηθήσει στην παραγωγή - σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ λίγο πριν από την εκτόξευση, ο Shkaplerov δήλωσε ενθουσιασμένος γιατί θα έχει την ευκαιρία να συμβάλει στην πρώτη στην ιστορία της ανθρωπότητας, ταινία, που θα γυριστεί στο Διάστημα κι ευχήθηκε να είναι παρών στην πρεμιέρα της στην Ελλάδα, «μια από τις πιο όμορφες χώρες του κόσμου, όπου θα έχω την ευκαιρία να ξαναδώ πολλούς από τους φίλους μου».

Αυτή είναι η πρώτη φορά, που θα γυριστεί μια ταινία μεγάλου μήκους στο διάστημα και αποτελεί σημαντική πτυχή από τις προηγούμενες επιχειρήσεις της Roscosmos, της ρωσικής ομοσπονδιακής διαστημικής υπηρεσίας.

Οι Pereslid και Shipenko είναι οι πρώτοι Ρώσοι πολίτες που πετούν στο διάστημα.

Το σχέδιο της δημιουργίας της πρώτης κινηματογραφικής παραγωγής με πραγματικά γυρίσματα στο Διάστημα υποστηρίζει η Ρωσική Διαστημική Υπηρεσία (Roscosmos) στο πλαίσιο της εκλαΐκευσης των διαστημικών προγραμμάτων και το Πρώτο Κανάλι της ρωσικής δημόσιας τηλεόρασης, που μετέδωσε ζωντανά την εκτόξευση και θα συνεχίσει να καλύπτει την εξέλιξή του.

Πολλά ρωσικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι για την επιλογή της ηθοποιού που θα εξασφάλιζε τον πρώτο γυναικείο ρόλο έγινε παγκόσμιος διαγωνισμός, που προσέλκυσε περίπου τρεις χιλιάδες συμμετέχουσες.

Επιλέχθηκαν αρχικά 30 και κατόπιν 16 υποψήφιες, με την 37χρονη να καταφέρνει να αποτελέσει τη βασική επιλογή, με αναπληρωματική της την 34χρονη Αλιόνα Μορντόβινα, οι οποίες ακολούθησαν εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες των γυρισμάτων και της ζωής σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας.

Ακριβώς στις 12.05 το διαστημόπλοιο Soyuz-MS19 βγήκε εκτός της γήινης ατμόσφαιρας και αναμένεται ακολουθώντας τη συντομότερη δυνατή διαδρομή περίπου σε τρεις ώρες να είναι σε θέση να προσδεθεί στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

The #SoyuzMS19 crewed spacecraft solar panels and antennas deployment nominally.



The launch and flight of the carrier rocket was normal! The spacecraft orbit is also nominal. pic.twitter.com/GcAylpdvWX