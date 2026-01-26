Meta, TikTok, Youtube στο εδώλιο: Δίκη για εθισμό ανηλίκων και βλάβες στην ψυχική υγεία

Για πρώτη φορά, κολοσσοί των social media καλούνται να υπερασπιστούν ενώπιον ενόρκων την ασφάλεια των πλατφορμών τους απέναντι σε κατηγορίες ότι βλάπτουν την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων.

Η δίκη που ξεκινά αυτή την εβδομάδα στο Λος Άντζελες φέρνει αντιμέτωπες τις Meta, TikTok και YouTube με αγωγή για «εθιστικό σχεδιασμό και σοβαρές ψυχολογικές συνέπειες σε ανήλικους χρήστες».

Μια 19χρονη, γνωστή στα δικαστικά έγγραφα ως KGM, και η μητέρα της, Κάρεν Γκλεν, κατηγορούν τις εταιρείες ότι δημιούργησαν συνειδητά εθιστικά χαρακτηριστικά, τα οποία επιδείνωσαν την ψυχική υγεία της, οδηγώντας σε αυτοτραυματισμό και αυτοκτονικές σκέψεις. Στην υπόθεση περιλαμβανόταν και η Snap, η οποία κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό την περασμένη εβδομάδα.

Περιορισμένες κυρώσεις στις ΗΠΑ για τις πλατφόρμες social media

Η υπόθεση έρχεται μετά από χρόνια ανησυχιών γονέων, ειδικών ψυχικής υγείας και ακτιβιστών ότι τα social media ενισχύουν τον εθισμό στο scrolling, διευκολύνουν τον διαδικτυακό εκφοβισμό, διαταράσσουν τον ύπνο και εκθέτουν τους ανηλίκους σε επιβλαβές περιεχόμενο. Παρά τις επανειλημμένες ακροάσεις στο Κογκρέσο και τις δημόσιες απολογίες στελεχών τεχνολογίας, στις ΗΠΑ οι πλατφόρμες έχουν αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα περιορισμένες κυρώσεις.

Η αγωγή της KGM διεκδικεί απροσδιόριστο ποσό αποζημίωσης και θεωρείται «πιλοτική», καθώς το αποτέλεσμά της μπορεί να επηρεάσει την τύχη περισσότερων από 1.000 παρόμοιων υποθέσεων κατά Meta, TikTok, YouTube και Snap. Κατά τη διάρκεια της δίκης, που αναμένεται να διαρκέσει εβδομάδες, αναμένεται να καταθέσουν κορυφαία στελέχη των εταιρειών.

Σύμφωνα με την αγωγή, η KGM άρχισε να χρησιμοποιεί social media από την ηλικία των 10 ετών, παρά τις προσπάθειες της μητέρας της να μπλοκάρει την πρόσβαση. Ο «εθιστικός σχεδιασμός» πλατφορμών όπως το Instagram, το TikTok και το Snapchat, σε συνδυασμό με συνεχείς ειδοποιήσεις, οδήγησε –όπως υποστηρίζεται– σε καταναγκαστική χρήση και επιδείνωση της ψυχικής της κατάστασης. Παράλληλα, λειτουργίες προτάσεων επαφών φέρεται να τη συνέδεσαν με αγνώστους, ακόμη και με ενήλικες με κακόβουλες προθέσεις, ενώ προτάσεις περιεχομένου ενίσχυσαν αρνητικές συγκρίσεις και ζητήματα εικόνας σώματος.

Η υπόθεση περιγράφει επίσης περιστατικά διαδικτυακού εκφοβισμού και sextortion στο Instagram, με καθυστερημένη αντίδραση της εταιρείας, παρά τις επανειλημμένες αναφορές.

Οι εταιρείες απορρίπτουν τις κατηγορίες

Οι εταιρείες απορρίπτουν τις κατηγορίες. Η Meta υποστηρίζει ότι οι αγωγές «παραποιούν την πραγματικότητα» και επικαλείται εργαλεία όπως οι «λογαριασμοί εφήβων», ο γονικός έλεγχος και η χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό ανηλίκων. Το YouTube χαρακτηρίζει τις κατηγορίες «απλώς αναληθείς», τονίζοντας ότι έχει αναπτύξει πολιτικές και εργαλεία προστασίας με τη συμβολή ειδικών. Το TikTok δεν απάντησε στο σχετικό αίτημα για σχόλιο, αν και έχει παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια μέτρα όπως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις απορρήτου και περιορισμό νυχτερινών ειδοποιήσεων.

Παρά τις πρωτοβουλίες αυτές, γονείς και οργανώσεις επιμένουν ότι δεν επαρκούν. Τις επόμενες εβδομάδες, ένα σώμα ενόρκων θα κληθεί να αποφασίσει αν οι πλατφόρμες φέρουν ευθύνη για τις βλάβες που αποδίδονται στον σχεδιασμό τους, και αν η εποχή της ατιμωρησίας για τα social media πλησιάζει στο τέλος της.

