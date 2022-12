Πώς μια ψηφιακή γάτα έγινε «πονοκέφαλος» για το Πεκίνο

Οι πρωτοφανούς έντασης και τόλμης διαδηλώσεις που σάρωσαν την Κίνα πριν από λίγες ημέρες, ανέδειξαν έναν απρόσμενο πρωταγωνιστή: Ένα άβαταρ γάτας σε κινεζικό λογαριασμό στο Twitter.

Καθώς χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν τους δρόμους αξιώνοντας το τέλος των περιορισμών της περιβόητης πολιτικής «μηδενικής Covid» και ευρύτερων ελευθεριών, ο λογαριασμός «Ο δάσκαλος Λι δεν είναι δάσκαλός σου» (Teacher Li is Not Your Teacher) έκανε live αναρτήσεις σε πραγματικό χρόνο για τις διαδηλώσεις, προσφέροντας στη διεθνή κοινή γνώμη, αλλά και τους ντόπιους ένα σπάνιο παράθυρο στις ραγδαίες εξελίξεις.

Ο άνθρωπος πίσω από τον λογαριασμό είναι ο Λι, ένας διοπτροφόρος τριαντάχρονος ζωγράφος, που περνούσε τις ώρες του μπροστά από την οθόνη, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την εστία της οργής, σε ένα σαλόνι σπιτιού στην Ιταλία.

«Δεν έχω δει το φως του ήλιο για διάστημα που μοιάζει πολύ μεγάλο» ανέφερε ο Λι στο CNN, μία εβδομάδα μετά το ξέσπασμα των οργισμένων κινητοποιήσεων.

Για μέρες και νύχτες ο «δάσκαλος Λι» λάμβανε καταιγισμό ιδιωτικών μηνυμάτων στο inbox του Twitter, με λογής υλικό και ενημερώσεις από ανθρώπους στην Κίνα, τα οποία πόσταρε εκ μέρους τους, γλιτώνοντάς τους από τις συνέπειες των κινεζικών αρχών.

Σημειώνεται πως, εντός Κίνας, βίντεο, φωτογραφίες και λογής περιεχόμενο των διαδηλώσεων λογοκρινόταν ή αποσυρόταν άμεσα. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες, οι μάρτυρες ή οι πάσης φύσεως ενδιαφερόμενοι που μπορούσαν να παρακάμψουν το Μεγάλο Τείχος Προστασίας της Κίνας (σ.σ Great Firewall, σειρά νόμων και τεχνολογιών για την εσωτερική ρύθμιση της χρήσης διαδικτύου), έστελναν στον «δάσκαλο Λι» το υλικό τους, συμβάλλοντας στην κρίσιμη ενημέρωση των ανθρώπων εντός και εκτός χώρας.

Ο Λι έμεινε ξάγρυπνος μερόνυχτα πίσω από μία οθόνη, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την εστία των κινητοποιήσεων

Ο Λι λάμβανε πάνω από δέκα μηνύματα το δευτερόλεπτο, στο ζενίθ των διαδηλώσεων. Οι followers του τετραπλασιάστηκαν σε δύο εβδομάδες, ξεπερνώντας τους 800.000. Δημοσιογράφοι, αναλυτές, παρατηρητές, ακτιβιστές και απλοί πολίτες παρακολουθούσαν στενά το feed του, πολλές φορές αναπαράγοντάς το και οι ίδιοι.

«Δεν είχα το χρόνο να αντιδράσω. Η μόνη μου σκέψη εκείνη τη στιγμή ήταν να καταγράφω ό,τι συνέβαινε. Η επίδραση ήταν πέραν πάσης φαντασίας. Δεν περίμενα δισεκατομμύρια κλικ στο φιντ μου σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα» λέει ο ίδιος.

Στο στόχαστρο των κινεζικών αρχών

Καθώς, όμως, η φήμη του και η επίδρασή του μεγάλωνε, σύντομα υπέπεσε στην αντίληψη των κινεζικών αρχών που, στο πλαίσιο της σαρωτικής εκστρατείας παρακολούθησης, εκφοβισμού και καταστολής, άρχισαν να τον παρακολουθούν στενά, παρενοχλώντας τους γονείς του που ζουν στην Κίνα.

«Καθώς άρχισα να ανανεώνω το Twitter, κάλεσαν τους γονείς μου για να τους πουν να σταματήσω τις αναρτήσεις. Κι έπειτα πήγαν στο σπίτι μας τα μεσάνυχτα για να τους παρενοχλήσουν, για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια μέρα» περιγράφει ο Λι.

Το επόμενο πρωί, οι αρχές κατηγορούσαν τον Λι για «επίθεση κατά του έθνους και του κομμουνιστικού κόμματος» παρουσιάζοντας μια σειρά από tweets ως «ποινικά αποδεικτικά στοιχεία».

«Ήθελαν να ξέρουν αν βρίσκονταν ξένες δυνάμεις πίσω από εμένα, αν λάμβανα από κάπου χρήματα, ή πλήρωνα τον κόσμο για τα όσα έστελνε» εξηγεί ο Λι.

Το doodle του Λι με το σκίτσο μιας γάτας

Κόντρα στις εκκλήσεις του πατέρα του να σταματήσει τις αναρτήσεις, ο ίδιος δηλώνει πως πλέον δεν μπορεί να κάνει πίσω και εξάλλου δε νιώθει πως κάνει κάτι μεμπτό.

Το μόνο πράγμα που μετανιώνει ο Λι, είναι το όνομα του λογαριασμού του που, όπως λέει, δεν έτυχε σοβαρής σκέψης.

«Αν ένας λογαριασμός είναι να αφήσει το αποτύπωμά του στην ιστορία, πρέπει να έχει μια σοβαρή ονομασία» λέει ο ίδιος.

Όσο για την profile pic του, ένα σκίτσο μιας τάμπι γατούλας, δηλώνει περήφανος.

«Η γάτα είναι πια γνωστή στην κινεζική ομογένεια σε όλο τον κόσμο. Αλλά παράλληλα, έχει γίνει και η πιο επικίνδυνη γάτα στο διαδίκτυο της Κίνας» λέει.

Με πληροφορίες από CNN