Πώς είναι ο Ήλιος: Νέες εικόνες υψηλής ανάλυσης - Τα «πολλά πρόσωπα» του ουράνιου σώματος

Η κοινή αποστολή «Solar Orbiter» της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ΕSA) και της NASA κατέγραψε νέες εικόνες με την υψηλότερη- μέχρι σήμερα- ανάλυση από την επιφάνεια του Ήλιου.

Το Solar Orbiter εκτοξεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2020 και περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο από μέση απόσταση 26 εκατομμυρίων μιλίων (42 εκατομμυρίων χιλιομέτρων). Αποστολές όπως το Solar Orbiter και το Parker Solar Probe της NASA βοηθούν να απαντηθούν βασικά ερωτήματα σχετικά με τον Ήλιο, όπως το τι τροφοδοτεί τα σωματίδιά του. ΕSA και NASA επισημαίνουν πως οι εικόνες θα μπορούσαν να δώσουν στους ειδικούς νέες ενδείξεις για να βοηθήσουν να ξεκλειδωθούν τα μυστικά του Ήλιου.

Οι εικόνες, που τραβήχτηκαν στις 22 Μαρτίου 2023 και κυκλοφόρησαν την Τετάρτη, παρουσιάζουν διαφορετικές δυναμικές πτυχές του Ήλιου, συμπεριλαμβανομένων των κινήσεων του μαγνητικού του πεδίου και της λάμψης του. «Ακολουθήστε μας σε μία μοναδική περιήγηση βίντεο στη μαγευτική επιφάνεια του Ήλιου. Χάρη στα καινοτόμα όργανα του και μία ''τολμηρή'' τροχιά που περνά κοντά στον Ήλιο», το διαστημόπλοιο Solar Orbiter της ESA απέκτησε την υψηλότερη ανάλυση πλήρους εικόνας της επιφάνειας του Ήλιου μέχρι σήμερα.

☀️ 🛰️@ESASolarOrbiter’s daring trajectory close to the Sun is paying off, giving us the highest-resolution full views of the Sun’s surface to date.

