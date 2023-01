Πέρασε και δεν ακούμπησε τελικά ο αστεροειδής-Πώς άλλαξε η τροχιά του

Χωρίς ανησυχία για τον πλανήτη πέρασε ένας μεγάλος αστεροειδής από τη Γη.

Στο μέγεθος ενός μικρού λεωφορείου, ο αστεροειδής, γνωστός ως 2023 BU, πέρασε πάνω από το νότιο άκρο της Νότιας Αμερικής λίγο πριν από τις 00:30 π.μ. ώρα Ελλάδας.

Με πλησιέστερη προσέγγιση αυτή των 3.600 χιλιομέτρων καταγράφεται ως μια αρκετά κοντινή απόσταση. Και καταδεικνύει πώς υπάρχουν ακόμη αστεροειδείς σημαντικού μεγέθους που παραμονεύουν κοντά στη Γη και δεν έχουν εντοπιστεί.

At @NASA we have dedicated teams who watch the skies to make sure we are safe from hazardous asteroids.



Today's asteroid flyby is one of the closest ever recorded, but our #PlanetaryDefense experts have been tracking the asteroid and know it's not a threat to Earth. https://t.co/gOaR6ZNg4Z