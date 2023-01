NASA: Αστεροειδής θα περάσει «ξυστά» από τη Γη σήμερα

Ένας αστεροειδής μικρού μεγέθους, διαμέτρου 3,5 έως 8,5 μέτρων, προβλέπεται να περάσει τελείως ξυστά από τη Γη στις 26 Ιανουαρίου.

Πρόκειται για μια από τις πιο κοντινές προσεγγίσεις αστεροειδούς που έχουν ποτέ καταγραφεί, σε εκτιμώμενη απόσταση μόλις 3.600 χιλιομέτρων από την επιφάνεια του πλανήτη μας, σύμφωνα με την Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA).

Ο αστεροειδής «2023 BU» θα περάσει λίγο πάνω από το νότιο άκρο της Νότιας Αμερικής, πολύ χαμηλότερα - στο ένα δέκατο περίπου - από την τροχιά των γεωσύγχρονων δορυφόρων. Δεν συνιστά πάντως κίνδυνο, καθώς ακόμη κι αν έπεφτε στον πλανήτη μας, αναμένεται σε μεγάλο βαθμό να διαλυόταν κατά την τριβή του με τη γήινη ατμόσφαιρα.

A small asteroid is predicted to make one of the closest approaches by a near-Earth object ever recorded on Thursday, Jan. 26. Though it will pass within the orbit of geosynchronous satellites, there is no risk of the asteroid impacting Earth.



Details: https://t.co/UQzjedlQuK pic.twitter.com/yLk5QoFzeu