Παιδιά και οθόνες: Τι προτείνει η Βρετανία για ηλικίες έως 5 ετών

The LiFO team
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ σε πρόσφατη επίσκεψή του σε δημοτικό σχολείο / Φωτ.: Getty Images
Η βρετανική κυβέρνηση συστήνει αυστηρότερα όρια στη χρήση οθονών από μικρά παιδιά, προτείνοντας για ηλικίες έως πέντε ετών έως μία ώρα την ημέρα, ενώ για παιδιά κάτω των δύο ετών η χρήση θα πρέπει να αποφεύγεται, εκτός από περιπτώσεις κοινής δραστηριότητας με τους γονείς.

Οι οδηγίες καταρτίστηκαν από επιτροπή υπό την επίτροπο για τα παιδιά Ρέιτσελ ντε Σόουζα και τον καθηγητή παιδικής υγείας Ράσελ Βάινερ, με στόχο να δοθούν σαφείς κατευθύνσεις στους γονείς για τη χρήση οθονών από μικρά παιδιά.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι οι συστάσεις έρχονται να καλύψουν τη σύγχυση που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες, σημειώνοντας ότι «η ανατροφή παιδιών σε έναν κόσμο γεμάτο οθόνες είναι ιδιαίτερα απαιτητική».

Για παιδιά ηλικίας 2 έως 5 ετών, οι γονείς καλούνται να περιορίζουν τη χρήση οθονών σε περίπου μία ώρα ημερησίως ή λιγότερο. Παράλληλα, συνιστάται να αποφεύγεται η έκθεση σε περιεχόμενο με πολύ γρήγορη εναλλαγή εικόνων, καθώς και σε εφαρμογές που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η χρήση οθονών έχει διαφορετική επίδραση ανάλογα με τον τρόπο που γίνεται. Όταν οι γονείς παρακολουθούν μαζί με τα παιδιά και συζητούν το περιεχόμενο, τα οφέλη για την ανάπτυξη είναι μεγαλύτερα σε σχέση με την ατομική χρήση. Για την καθημερινότητα προτείνονται επίσης δραστηριότητες χωρίς οθόνες, όπως επιτραπέζια παιχνίδια, ζωγραφική ή διάβασμα.

Σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης, σχεδόν το 98% των παιδιών χρησιμοποιεί οθόνες καθημερινά ήδη από την ηλικία των δύο ετών, ενώ η αυξημένη χρήση συνδέεται με καθυστέρηση στην ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας.

Η επιτροπή επισημαίνει ότι η πολύωρη χρήση οθονών, ιδιαίτερα χωρίς επίβλεψη, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον ύπνο, τη σωματική δραστηριότητα, το παιχνίδι και την αλληλεπίδραση με τους γονείς.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι οι περιορισμοί δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε παιδιά με ειδικές ανάγκες που χρησιμοποιούν ψηφιακά μέσα για υποστηρικτικούς λόγους.

Οι ειδικοί καλούν επίσης τους γονείς να εξετάσουν τη δική τους χρήση οθονών μπροστά στα παιδιά και να καθιερώσουν χρονικές περιόδους μέσα στην ημέρα χωρίς συσκευές για όλη την οικογένεια.

Την ίδια ώρα, η βρετανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής περιορισμών ή και απαγόρευσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για ανηλίκους κάτω των 16 ετών, ακολουθώντας το παράδειγμα της Αυστραλίας.

Εκπρόσωποι της παιδιατρικής κοινότητας χαιρέτισαν τις οδηγίες, τονίζοντας ότι τα πρώτα χρόνια της ζωής είναι κρίσιμα για την ανάπτυξη και ότι οι γονείς χρειάζονται σαφή καθοδήγηση σε ένα όλο και πιο ψηφιακό περιβάλλον.

Με πληροφορίες από Guardian

