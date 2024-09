Το Ozempic θα μπορούσε να μειώσει και τον εθισμό στα οπιοειδή, δείχνει νέα μελέτη

Όλο και περισσότερες μελέτες θέτουν στο επίκεντρο τα οφέλη που μπορεί να φέρει το Ozempic, εκτός από την αντιμετώπιση του διαβήτη και της παχυσαρκίας.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο ιατρικού περιεχομένου περιοδικό JAMA Network Open, το πλέον δημοφιλές φάρμακο, θα μπορούσε να συνδράμει στη μείωση της κατάχρησης οπιοειδών και συνεπώς, του επικίνδυνου εθισμού σε ουσίες -πρόβλημα που μαστίζει ειδικά τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, κάθε μέρα και περισσότερο.

Το δραστικό συστατικό του πλέον δημοφιλούς φαρμάκου για τον διαβήτη και την παχυσαρκία, η ορμόνη GLP-1, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση ψυχιατρικών διαταραχών, συμπεριλαμβανομένου του εθισμού, αναφέρει η έρευνα, την οποία δημοσίευσαν τα διεθνή πρακτορεία, ως ενθαρρυντικό νέο στον τομέα της υγείας. «Το φάρμακο Ozempic της Novo Nordisk για τον διαβήτη μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο υπερβολικής δόσης οπιοειδών» γράφουν, μεταξύ άλλων, οι Forbes, το CNBC και ο Bloomberg.

A study of people with type 2 diabetes and opioid use disorder suggests that the key ingredient in Ozempic and Wegovy shows promise against addiction. https://t.co/iSiA3HohTy