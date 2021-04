Επιστήμονες του πανεπιστημίου της Οξφόρδης ανακοίνωσαν έπειτα από έρευνα ότι ο κίνδυνος για σπάνιες θρομβώσεις λόγω της μόλυνσης από κορωνοϊό είναι πολύ μεγαλύτερος σε σύγκριση με τον κίνδυνο από τα εμβόλια για τον ιό.

Συγκεκριμένα οι επιστήμονες του πανεπιστημίου- που εργάστηκαν ανεξάρτητα από την ομάδα της Οξφόρδης η οποία ανέπτυξε το εμβόλιο της AstraZeneca- κατέληξαν στο συμπέρασμα πως ο κίνδυνος για εγκεφαλική φλεβική θρόμβωση λόγω κορωνοϊού είναι 100 φορές υψηλότερη σε σύγκριση με τα φυσιολογικά επίπεδα.





Επίσης, ο κίνδυνος τέτοιων θρομβώσεων λόγω της λοίμωξης από τον κορωνοϊό είναι 8-10 φορές μεγαλύτερος σε σύγκριση με την πιθανότητα να συμβεί αυτό εξαιτίας των εμβολίων που υπάρχουν για τον ιό.

