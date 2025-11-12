Μάικλ Κέιν και Μάθιου ΜακΚόναχι «δανείζουν» τη φωνή τους σε εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης

Οι βραβευμένοι με Όσκαρ ηθοποιοί Μάικλ Κέιν και Μάθιου ΜακΚόναχι υπέγραψαν συμφωνίες με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης ElevenLabs, επιτρέποντάς της να χρησιμοποιεί τη φωνή τους μέσα από τεχνολογία φωνητικής αναπαραγωγής.

Με τη συμφωνία αυτή, δύο από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του Χόλιγουντ εισέρχονται σε έναν νέο, αλλά ήδη αμφιλεγόμενο κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης, όπου οι φωνές μπορούν να αναπαραχθούν με εντυπωσιακή ακρίβεια.Ο 92χρονος Κέιν δήλωσε ότι η τεχνολογία «δεν έρχεται να αντικαταστήσει τον άνθρωπο, αλλά να αναδείξει τη φωνή του». «Δεν πρόκειται να χαθεί η ανθρώπινη παρουσία – πρόκειται να ενισχυθεί και να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους να πουν τις ιστορίες τους», πρόσθεσε.

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι ανέφερε ότι, πέρα από τη συνεργασία, επενδύει και ο ίδιος στην εταιρεία, με την οποία, όπως είπε, συνεργάζεται εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν έγιναν γνωστοί οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας, ωστόσο ο ηθοποιός σημείωσε ότι η τεχνολογία θα του επιτρέψει να «δανείσει» τη φωνή του για την ισπανόφωνη έκδοση του προσωπικού του ενημερωτικού δελτίου (newsletter).

Η ElevenLabs, που ιδρύθηκε το 2022 στη Νέα Υόρκη, ανέπτυξε αρχικά το λογισμικό της για μεταγλώττιση ταινιών, ηχητικών βιβλίων και βιντεοπαιχνιδιών, με στόχο να διατηρείται η φυσικότητα και η συναισθηματική απόχρωση του αρχικού ομιλητή.

Σύντομα, ωστόσο, η εταιρεία βρέθηκε αντιμέτωπη με περιστατικά κακόβουλης χρήσης. Τον Ιανουάριο του 2023 ανακοίνωσε ότι παρατηρούνται ολοένα περισσότερες απόπειρες παράνομης αντιγραφής φωνών και προανήγγειλε αυστηρότερα μέτρα, περιορίζοντας ορισμένες λειτουργίες μόνο σε συνδρομητές.

Έναν χρόνο αργότερα, σύμβουλος ψηφιακής τεχνολογίας κατάφερε να χρησιμοποιήσει το λογισμικό της ElevenLabs για να αναπαράγει τη φωνή του τότε προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, σε ψεύτικο προεκλογικό τηλεφώνημα που εστάλη σε χιλιάδες ψηφοφόρους στο Νιού Χάμσαϊρ.

Μετά το περιστατικό, η εταιρεία δήλωσε ότι έχει ενισχύσει τις δικλίδες ασφαλείας, απαγορεύοντας ρητά την αντιγραφή φωνών δημόσιων προσώπων χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Με πληροφορίες από Associated Press

