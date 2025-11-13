Φοιτητές του Πολυτεχνείου παρουσίασαν το πρώτο ηλιακά κινούμενο σκάφος

Το νέο σκάφος, που παρουσίασαν οι φοιτητές του Πολυτεχνείου, κινείται αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια

Η διεθνώς διακεκριμένη φοιτητική ομάδα OCEANOS NTUA του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) παρουσίασε επίσημα το πρώτο της ηλιακά κινούμενο σκάφος, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ακαδημαϊκή πρωτοπορία και στη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη ναυτιλία.

Το νέο σκάφος κινείται αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια, χρησιμοποιώντας μόνο μια μικρή βοηθητική μπαταρία για την εκκίνηση. Τα υψηλής απόδοσης φωτοβολταϊκά πάνελ και η ενσωμάτωση υδροπτέρυγων (hydrofoils) επιτρέπουν στη γάστρα να ανυψώνεται πάνω από το νερό, μειώνοντας θεαματικά την υδροδυναμική αντίσταση και αυξάνοντας την ενεργειακή αποδοτικότητα.

«Θέλαμε να εφαρμόσουμε αυτά που μαθαίνουμε στη Σχολή στον πραγματικό κόσμο», ανέφερε ο Βαγγέλης Ψιακής, αρχηγός του τμήματος Hydrodynamics, ενώ ο Ηλίας Πιπανός, επικεφαλής του Design, σημείωσε ότι «πήρε σάρκα και οστά το όραμα μιας ομάδας για πράσινη και αποδοτική ναυτιλία».

Ιδρυμένη το 2016, η OCEANOS NTUA έχει ήδη στο ενεργητικό της σημαντικές διεθνείς επιτυχίες, με κορυφαία την πρώτη θέση στο Monaco Energy Boat Challenge.

Με το νέο της σκάφος κάνει το αποφασιστικό βήμα στην απαιτητική κατηγορία Solar Class, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας.

Με πληροφορίες της ΕΡΤ