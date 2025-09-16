Πώς χρησιμοποιούν οι άνθρωποι το ChatGPT – Η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα μελέτη

Η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα μελέτη για τη χρήση του ChatGPT από καταναλωτές δείχνει πώς η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί οικονομική αξία, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική ζωή.

Η μελέτη, που βασίζεται σε ανάλυση 1,5 εκατομμυρίων συνομιλιών, χαρτογραφεί με λεπτομέρεια τις πιο συχνές χρήσεις του ChatGPT, αποκαλύπτοντας τόσο τα μοτίβα που έχουν παγιωθεί όσο και τις νέες δυνατότητες που ανοίγονται.

Στην κορυφή βρίσκεται η αναζήτηση πληροφοριών (19,1%), με τους χρήστες να απευθύνονται στο ChatGPT για να καλύψουν ανάγκες που κυμαίνονται από απλές απορίες μέχρι πολύπλοκα ερωτήματα. Σχεδόν εξίσου σημαντική είναι η ερμηνεία πληροφοριών για τρίτους (13,1%) και η τεκμηρίωση ή καταγραφή δεδομένων (12,8%), που δείχνει ότι πολλοί το χρησιμοποιούν ως εργαλείο οργάνωσης και αποθήκευσης γνώσης.

Σημαντικό μέρος των συνομιλιών σχετίζεται με την παροχή συμβουλών και καθοδήγησης (7,1%), με την πλατφόρμα να λειτουργεί σαν ένας «ψηφιακός μέντορας». Εξίσου υψηλά ποσοστά σημειώνουν η δημιουργική σκέψη (7,1%) και η λήψη αποφάσεων / επίλυση προβλημάτων (5,1%).

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι το 4,9% των χρηστών στρέφεται στο ChatGPT για εργασίες που σχετίζονται με υπολογιστές – από απλή καθοδήγηση έως πιο σύνθετες οδηγίες για προγραμματισμό – ενώ το 3,4% το αξιοποιεί για ανάλυση δεδομένων.

ChatGPT: Επαγγελματικά εργαλεία στα χέρια των χρηστών

Η μελέτη καταγράφει και πιο εξειδικευμένες χρήσεις, που δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει όλο και βαθύτερα στην επαγγελματική καθημερινότητα:

Αξιολόγηση υπηρεσιών, αντικειμένων ή ανθρώπων (2,7%)

Εκπαίδευση και κατάρτιση τρίτων (2,0%)

Επικοινωνία με άτομα εκτός οργανισμού (1,8%)

Επικοινωνία με προϊσταμένους, συναδέλφους ή υφισταμένους (1,4%)

Παρά τα σχετικά χαμηλότερα ποσοστά, οι κατηγορίες αυτές δείχνουν ότι το ChatGPT δεν περιορίζεται στην ατομική χρήση, αλλά ενισχύει και την επαγγελματική παραγωγικότητα.

Οι πιο σπάνιες χρήσεις

Στο κάτω μέρος της λίστας – με ποσοστά μικρότερα του 1% – βρίσκονται χρήσεις που ίσως μοιάζουν απρόσμενες: πώληση και επιρροή σε άλλους, οργάνωση και σχεδιασμός εργασιών, επίλυση συγκρούσεων, καθοδήγηση υφισταμένων, παρακολούθηση περιβάλλοντος, επιθεώρηση εξοπλισμού και δομών, ακόμα και επισκευή μηχανημάτων. Αν και περιορισμένες, οι κατηγορίες αυτές δείχνουν το ευρύ φάσμα εφαρμογών που μπορεί να αποκτήσει το εργαλείο.

Ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα είναι η διάκριση ανάμεσα σε εργασιακή χρήση (30%) και προσωπική χρήση (70%). Αυτό δείχνει ότι το ChatGPT δεν είναι μόνο ένα εργαλείο παραγωγικότητας για γραφεία και εταιρείες, αλλά και ένας καθημερινός «συνομιλητής» που βοηθά σε πρακτικά ζητήματα, στη λήψη αποφάσεων, ακόμη και στην ψυχαγωγία.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η αξία που δημιουργείται δεν αποτυπώνεται πάντα σε παραδοσιακούς δείκτες, όπως το ΑΕΠ, αλλά ενισχύει την προσωπική ευημερία και την αίσθηση ελέγχου που έχουν οι χρήστες απέναντι στην καθημερινότητα.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η χρήση του ChatGPT έχει ξεπεράσει τα όρια των πρώιμων «τεχνολογικών κοινοτήτων» και πλέον υιοθετείται από ένα πολύ ευρύτερο κοινό. Τα αρχικά χάσματα – όπως εκείνο μεταξύ ανδρών και γυναικών χρηστών – έχουν σχεδόν εξαλειφθεί, ενώ εντυπωσιακή είναι η αύξηση της χρήσης σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, με ρυθμούς έως και τετραπλάσιους σε σχέση με τις πιο πλούσιες χώρες.

Διαβάστε ολόκληρη τη μελέτη εδώ