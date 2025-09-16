ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Πώς χρησιμοποιούν οι άνθρωποι το ChatGPT – Η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα μελέτη

Η μελέτη αποδεικνύει ότι το μοντέλο δεν χρησιμοποιείται μόνο για την επιτάχυνση επαγγελματικών διαδικασιών αλλά και για να εμπλουτίσει την καθημερινή ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Πώς χρησιμοποιούν οι άνθρωποι το ChatGPT – Η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα μελέτη Facebook Twitter
Εικονογράφηση: bianka/ LIFO
0

Η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα μελέτη για τη χρήση του ChatGPT από καταναλωτές δείχνει πώς η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί οικονομική αξία, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική ζωή.

Η μελέτη, που βασίζεται σε ανάλυση 1,5 εκατομμυρίων συνομιλιών, χαρτογραφεί με λεπτομέρεια τις πιο συχνές χρήσεις του ChatGPT, αποκαλύπτοντας τόσο τα μοτίβα που έχουν παγιωθεί όσο και τις νέες δυνατότητες που ανοίγονται.

Στην κορυφή βρίσκεται η αναζήτηση πληροφοριών (19,1%), με τους χρήστες να απευθύνονται στο ChatGPT για να καλύψουν ανάγκες που κυμαίνονται από απλές απορίες μέχρι πολύπλοκα ερωτήματα. Σχεδόν εξίσου σημαντική είναι η ερμηνεία πληροφοριών για τρίτους (13,1%) και η τεκμηρίωση ή καταγραφή δεδομένων (12,8%), που δείχνει ότι πολλοί το χρησιμοποιούν ως εργαλείο οργάνωσης και αποθήκευσης γνώσης.

Σημαντικό μέρος των συνομιλιών σχετίζεται με την παροχή συμβουλών και καθοδήγησης (7,1%), με την πλατφόρμα να λειτουργεί σαν ένας «ψηφιακός μέντορας». Εξίσου υψηλά ποσοστά σημειώνουν η δημιουργική σκέψη (7,1%) και η λήψη αποφάσεων / επίλυση προβλημάτων (5,1%).

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι το 4,9% των χρηστών στρέφεται στο ChatGPT για εργασίες που σχετίζονται με υπολογιστές – από απλή καθοδήγηση έως πιο σύνθετες οδηγίες για προγραμματισμό – ενώ το 3,4% το αξιοποιεί για ανάλυση δεδομένων.

ChatGPT: Επαγγελματικά εργαλεία στα χέρια των χρηστών

Η μελέτη καταγράφει και πιο εξειδικευμένες χρήσεις, που δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει όλο και βαθύτερα στην επαγγελματική καθημερινότητα:

  • Αξιολόγηση υπηρεσιών, αντικειμένων ή ανθρώπων (2,7%)
  • Εκπαίδευση και κατάρτιση τρίτων (2,0%)
  • Επικοινωνία με άτομα εκτός οργανισμού (1,8%)
  • Επικοινωνία με προϊσταμένους, συναδέλφους ή υφισταμένους (1,4%)

Παρά τα σχετικά χαμηλότερα ποσοστά, οι κατηγορίες αυτές δείχνουν ότι το ChatGPT δεν περιορίζεται στην ατομική χρήση, αλλά ενισχύει και την επαγγελματική παραγωγικότητα.

Οι πιο σπάνιες χρήσεις

Στο κάτω μέρος της λίστας – με ποσοστά μικρότερα του 1% – βρίσκονται χρήσεις που ίσως μοιάζουν απρόσμενες: πώληση και επιρροή σε άλλους, οργάνωση και σχεδιασμός εργασιών, επίλυση συγκρούσεων, καθοδήγηση υφισταμένων, παρακολούθηση περιβάλλοντος, επιθεώρηση εξοπλισμού και δομών, ακόμα και επισκευή μηχανημάτων. Αν και περιορισμένες, οι κατηγορίες αυτές δείχνουν το ευρύ φάσμα εφαρμογών που μπορεί να αποκτήσει το εργαλείο.

Ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα είναι η διάκριση ανάμεσα σε εργασιακή χρήση (30%) και προσωπική χρήση (70%). Αυτό δείχνει ότι το ChatGPT δεν είναι μόνο ένα εργαλείο παραγωγικότητας για γραφεία και εταιρείες, αλλά και ένας καθημερινός «συνομιλητής» που βοηθά σε πρακτικά ζητήματα, στη λήψη αποφάσεων, ακόμη και στην ψυχαγωγία.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η αξία που δημιουργείται δεν αποτυπώνεται πάντα σε παραδοσιακούς δείκτες, όπως το ΑΕΠ, αλλά ενισχύει την προσωπική ευημερία και την αίσθηση ελέγχου που έχουν οι χρήστες απέναντι στην καθημερινότητα.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η χρήση του ChatGPT έχει ξεπεράσει τα όρια των πρώιμων «τεχνολογικών κοινοτήτων» και πλέον υιοθετείται από ένα πολύ ευρύτερο κοινό. Τα αρχικά χάσματα – όπως εκείνο μεταξύ ανδρών και γυναικών χρηστών – έχουν σχεδόν εξαλειφθεί, ενώ εντυπωσιακή είναι η αύξηση της χρήσης σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, με ρυθμούς έως και τετραπλάσιους σε σχέση με τις πιο πλούσιες χώρες.

Διαβάστε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Τech & Science

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Apple αποκλείει τους Ευρωπαίους χρήστες από τη νέα λειτουργία ζωντανής μετάφρασης των AirPods Pro

Τech & Science / Η Apple αποκλείει τους Ευρωπαίους χρήστες από τη νέα λειτουργία ζωντανής μετάφρασης των AirPods Pro

H λειτουργία «Live Translation with AirPods», που αποτελεί μέρος του Apple Intelligence, δεν θα ενεργοποιείται εάν ο χρήστης βρίσκεται εντός ΕΕ και ο λογαριασμός Apple ανήκει σε περιοχή της ΕΕ
LIFO NEWSROOM
Πώς η Αιθιοπία γίνεται ένας απρόσμενος ηγέτης στην επανάσταση των ηλεκτρικών οχημάτων

Τech & Science / Πώς η Αιθιοπία γίνεται ένας απρόσμενος ηγέτης στην επανάσταση των ηλεκτρικών οχημάτων

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών, περίπου 115.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα κυκλοφορούν ήδη στην Αιθιοπία, από τα 1,5 εκατομμύρια συνολικά οχήματα στη χώρα, με στόχο να φτάσουν τα 500.000 μέχρι το 2030
LIFO NEWSROOM
Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει ολοκληρωτικά το διαδίκτυο: Ευκαιρίες, προκλήσεις και παγίδες

Τech & Science / Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει ολοκληρωτικά το διαδίκτυο: Ευκαιρίες, προκλήσεις και παγίδες

Η σύγχρονη πρόκληση είναι να διασφαλίσουμε ότι όπου αλληλεπιδρούμε με την ΤΝ, θα γνωρίζουμε ότι «μιλάμε με ένα bot» — και ότι το bot αυτό είναι ειλικρινές και αυθεντικό όσο και ο ίδιος ο άνθρωπος
LIFO NEWSROOM
Σπάνια απολιθώματα στην Καισάρεια: Κρανία ελεφάντων 7,7 εκατ. ετών σε άριστη κατάσταση

Τech & Science / Σπάνια απολιθώματα στην Καισάρεια: Κρανία ελεφάντων 7,7 εκατ. ετών σε άριστη κατάσταση

Συγκλονιστική ανακάλυψη στην Καισάρεια: τρία κρανία ελεφάντων 7,7 εκατ. ετών βρέθηκαν άθικτα, μαζί με απολιθώματα ρινόκερων, σμιλόδοντα και τριδάκτυλων αλόγων - Η «ζώνη των ελεφάντων» αλλάζει την παλαιοντολογική ιστορία της περιοχής
LIFO NEWSROOM
Η εντυπωσιακή «φωταγώγηση» νευρώνων του εγκεφάλου ενώ λαμβάνεται μια απόφαση

Τech & Science / Η εντυπωσιακή «φωταγώγηση» νευρώνων του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια λήψης μιας απόφασης

Νευροεπιστήμονες έφτιαξαν τον πρώτο «χάρτη» στην ιστορία του κλάδου τους που παρέχει μια πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει σε όλο τον εγκέφαλο τη στιγμή που λαμβάνεται μια απόφαση
LIFO NEWSROOM
H NASA αποκαλύπτει ενδείξεις ζωής σε βράχους του Άρη – Τι βρήκε το Perseverance

Τech & Science / H NASA αποκαλύπτει ενδείξεις ζωής σε βράχους του Άρη – Τι βρήκε το Perseverance

Το ρομπότ Perseverance της NASA εντόπισε βράχους στον Άρη με ασυνήθιστα χαρακτηριστικά που μπορεί να προέρχονται από αρχαία μικροβιακή ζωή. Οι επιστήμονες εξετάζουν αν αυτά τα ορυκτά αποτελούν τα πρώτα ίχνη ζωής στον κόκκινο πλανήτη
LIFO NEWSROOM
 
 