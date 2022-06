Οι επιστήμονες αποκάλυψαν γιατί ο πλανήτης Ουρανός είναι τόσο «χλωμός»

Υπάρχουν πολλές ομοιότητες, σύμφωνα με τους επιστήμονες, μεταξύ του Ποσειδώνα και του Ουρανού, όσον αφορά το μέγεθος, τη μάζα, την ατμοσφαιρική δομή.

Ωστόσο, παρουσιάζουν μια διακριτή διαφορά στο χρώμα: Ενώ ο Ποσειδώνας εμφανίζεται μπλε -εν μέρει και λόγω του μεθανίου στις εξώτερες περιοχές του- το χρώμα του Ουρανού είναι πολύ πιο ανοιχτό, ένα απαλό μπλε.

Όμως, γιατί συμβαίνει αυτό;

Όπως αποκαλύπτει νέα έρευνα, πιστεύεται πως η χρωματική διαφορά είναι αποτέλεσμα ενός πυκνού στρώματος «ομίχλης» που καλύπτει τους δύο πλανήτες.

Το νέφος αυτό είναι πυκνότερο στην περίπτωση του Ουρανού, σε σχέση με τον Ποσειδώνα, εξού και η «χλωμότερη» όψη του. Σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση Journal of Geophysical Research: Planets, χωρίς το στρώμα αυτό «αχλής» γύρω τους, οι δύο πλανήτες εμφανίζουν το ίδιο ζωηρό μπλε χρώμα.

«Αυτό είναι το πρώτο μοντέλο που εξηγεί τη διαφορά στο ορατό χρώμα μεταξύ Ουρανού και Ποσειδώνα» σημειώνει ο καθηγητής Πάτρικ Ίργουιν, επικεφαλής της έρευνας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Η διεθνής ερευνητική ομάδα έκανε τις παρατηρήσεις της μέσω του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble, την Υπέρυθρη Τηλεσκοπική Εγκατάσταση της NASA και το βόρειο Παρατηρητήριο Gemini, δημιουργώντας ένα μοντέλο που παρείχε λεπτομέρειες στα στρώματα αερολύματος στις ατμόσφαιρες των δύο πλανητών.

