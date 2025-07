Ο «μαγικός αριθμός» των 10.000 βημάτων δεν είναι πανάκεια, λένε οι επιστήμονες

Ο καθημερινός στόχος των 10.000 βημάτων, που έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως πρότυπο σωματικής δραστηριότητας, δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για καλή υγεία, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση The Lancet Public Health.

Η έρευνα δείχνει ότι ακόμη και σημαντικά λιγότερα βήματα, περίπου 7.000 την ημέρα, μπορούν να προσφέρουν εντυπωσιακά οφέλη για την υγεία. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η συνολική θνησιμότητα μειωνόταν σχεδόν κατά το ήμισυ για όσους έκαναν 7.000 βήματα ημερησίως σε σύγκριση με εκείνους που έκαναν μόλις 2.000.

Η προέλευση του στόχου των 10.000 βημάτων εντοπίζεται σε μια διαφημιστική καμπάνια της ιαπωνικής εταιρείας Yamasa, που σχεδίαζε βηματομετρητές τη δεκαετία του '60, με φόντο τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 1964. Από τότε, η πρακτική αυτή υιοθετήθηκε ευρέως, ιδιαίτερα με την εξάπλωση των smartphone και των εφαρμογών καταγραφής δραστηριότητας.

The 10,000 steps a day target seems to have come about from a trade name pedometer sold in 1965 by Yamasa Clock in Japan. The device was called “Manpo-kei”, which translates to “10,000 steps meter”. This was a marketing tool for the device and has seemed to have stuck since then pic.twitter.com/CM2OfWpZ0o