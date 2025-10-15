Google: Επένδυση 15 δισ. δολαρίων στην Ινδία για τη δημιουργία «κέντρου τεχνητής νοημοσύνης»

Η μητρική εταιρεία της Google, Alphabet, θα επενδύσει 15 δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή ενός κέντρου δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης (AI data hub) στην πολιτεία Άντρα Πραντές, στη νότια Ινδία.

Η νέα εγκατάσταση, που θα ανεγερθεί στην παραθαλάσσια πόλη Βισακαπατνάμ, θα αποτελέσει μέρος του παγκόσμιου δικτύου κέντρων τεχνητής νοημοσύνης της Google, το οποίο εκτείνεται σε δώδεκα χώρες.

«Πρόκειται για το μεγαλύτερο κέντρο AI στο οποίο θα επενδύσουμε οπουδήποτε στον κόσμο, εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Thomas Kurian, διευθύνων σύμβουλος της Google Cloud, σε εκδήλωση στο Νέο Δελχί την Τρίτη, προσθέτοντας ότι η επένδυση θα υλοποιηθεί σε βάθος πενταετίας.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει καλέσει τις αμερικανικές εταιρείες να δώσουν προτεραιότητα στις εγχώριες επενδύσεις.

Η Ινδία έχει εξελιχθεί σε κομβικό προορισμό για κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, καθώς το χαμηλό κόστος δεδομένων και η ταχύτατα αυξανόμενη βάση χρηστών του διαδικτύου την καθιστούν ελκυστική για την επέκταση του cloud και των AI υποδομών των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alphabet, Sundar Pichai, δήλωσε ότι η νέα μονάδα «θα φέρει την κορυφαία τεχνολογία μας στις επιχειρήσεις και στους χρήστες της Ινδίας, επιταχύνοντας την καινοτομία στην τεχνητή νοημοσύνη και ενισχύοντας την ανάπτυξη σε ολόκληρη τη χώρα».

Η κυβέρνηση της Άντρα Πραντές ανακοίνωσε ότι η επίσημη συμφωνία για το έργο θα υπογραφεί την Τρίτη.

«Πρόκειται για ένα τεράστιο άλμα προς το ψηφιακό μέλλον, την καινοτομία και τη διεθνή προβολή της πολιτείας μας», δήλωσε ο υπουργός Τεχνολογίας Νάρα Λοκές.

Το έργο θα συνδυάζει υποδομές cloud και τεχνητής νοημοσύνης με συστήματα ανανεώσιμης ενέργειας και εκτεταμένο δίκτυο οπτικών ινών.

Σύμφωνα με το Bloomberg News, το έργο εντάσσεται στο σχέδιο της κυβέρνησης της Άντρα Πραντές να αναπτύξει 6 GW χωρητικότητας σε κέντρα δεδομένων έως το 2029.

Τα κέντρα δεδομένων είναι φυσικές εγκαταστάσεις που στεγάζουν υπολογιστικά και δικτυακά συστήματα, τα οποία χρησιμοποιούν οι οργανισμοί για να συλλέγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και διανέμουν δεδομένα.

Περιλαμβάνουν servers, μονάδες αποθήκευσης και δικτυακό εξοπλισμό όπως δρομολογητές και firewalls (συστήματα ασφαλείας δικτύου), μαζί με τα απαραίτητα συστήματα παροχής ενέργειας και ψύξης για την εύρυθμη λειτουργία τους.

Στην Άντρα Πραντές, η κυβέρνηση προσφέρει επιδοτούμενη γη και ηλεκτρική ενέργεια προκειμένου να προσελκύσει διεθνείς επενδυτές.

