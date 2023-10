Νέα αλλαγή έκανε ο Ίλον Μασκ στο Twitter

Νέες αλλαγές έφερε ο Ίλον Μασκ στο Twitter. Αφού το μετονόμασε σε «X» και έβαλε συνδρομές για το μπλε τικ, πλέον αφαιρεί τους συνδέσμου ειδήσεων από τις αναρτήσεις για να «φαίνονται ωραιότερες».

Από χτες, όσοι αναρτούν ειδήσεις στην πλατφόρμα του Ίλον Μασκ, θα παρατηρήσουν ότι μετά τη δημοσίευσή τους, εμφανίζεται μόνο η εικόνα του συνδέσμους. Έτσι, αν οι χρήστες θέλουν να επισκεφθούν τη σελίδα, πρέπει να κάνουν κλικ στην εικόνα, αλλά αυτή εμφανίζεται μόνο ελαφρώς διαφορετική από τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι εικόνες που μεταφορτώνονται στον ιστότοπο.

Η αλλαγή έγινε την Τετάρτη για τους χρήστες iOS και desktop. Η νέα αλλαγή φάνηκε να μην ισχύει για τους συνδέσμους διαφημίσεων.

«Αυτό προέρχεται απευθείας από εμένα. Θα βελτιώσει σημαντικά την αισθητική» έγραψε ο Ίλον Μασκ στην πλατφόρμα του.

This is coming from me directly. Will greatly improve the esthetics.