Το νοσταλγικό βίντεο της Sony για τα 30α γενέθλια του PlayStation

Με αφορμή την 30ή επέτειο από την κυκλοφορία του πρώτου PlayStation στην Ιαπωνία στις 3 Δεκεμβρίου 1994, η Sony μοιράστηκε ένα νοσταλγικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσει τις ευχαριστίες της σε όλους τους παίκτες που έγιναν μέρος αυτού του ταξιδιού.

Το κλιπ κάνει μία αναδρομή στην ιστορία του PlayStation, περιλαμβάνοντας μερικά από τα πιο εμβληματικά και αγαπημένα παιχνίδια όπως τα «Final Fantasy VII», «God of War», «Death Stranding», «Shadow of the Colossus», «The Last of Us Part 2», «Horizon: Forbidden West» και «Uncharted».

Η Sony συνόδευσε το βίντεο με την εξής δήλωση: «Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, μοιραστήκαμε ένα απίστευτο ταξίδι, χτίζοντας μαζί ιστορίες και διαμορφώνοντας εμπειρίες. Στην πορεία, ανακαλύψαμε περιπέτειες, γέλιο και αναμνήσεις που διαρκούν πολύ πέρα από κάθε στιγμή.

Δημιουργήσαμε νέες φιλίες και επαναπροσδιορίσαμε την έννοια του παιχνιδιού. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μέρος αυτού του ταξιδιού, δεν θα τα είχαμε καταφέρει χωρίς εσάς».