«Πρέπει να διαγραφεί»: Προειδοποίηση Apple σε χρήστες iPhone για επικίνδυνο μήνυμα

Η Apple προειδοποιεί τους χρήστες iPhone, για νέο απατηλό μήνυμα που θέτει σε κίνδυνο σημαντικά προσωπικά στοιχεία.

«Οι χάκερ που κρύβονται πίσω από αυτή την επίθεση θα κλέψουν τους κωδικούς πρόσβασής σας και τα οικονομικά σας δεδομένα. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να διαγραφεί», σύμφωνα με την Apple.

«Όλοι οι χρήστες της Apple πρέπει να γνωρίζουν αυτή την απαίσια απάτη που κυκλοφορεί», προειδοποιεί η οργάνωση καταναλωτών Which, εξηγώντας, ότι: «Αυτά τα ύπουλα ψεύτικα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μοιάζουν να προέρχονται από το iCloud και σας απειλούν λέγοντας ότι “όλες οι φωτογραφίες σας θα διαγραφούν”».

Προειδοποίηση Apple: Τι περιλαμβάνει το μήνυμα

Ο Guardian αναφέρει ότι «τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιλαμβάνουν ένα κουμπί στο οποίο μπορείτε να κάνετε κλικ για να αναβαθμίσετε τον αποθηκευτικό χώρο σας στο iCloud». Αυτό σημαίνει ότι θα δώσετε τα στοιχεία πληρωμής σας. «Αν δώσετε τα τραπεζικά σας στοιχεία ή πραγματοποιήσετε μια πληρωμή, οι απατεώνες ενδέχεται στη συνέχεια να προσπαθήσουν να κλέψουν (περισσότερα) χρήματα ή να πουλήσουν τα στοιχεία σας σε άλλους εγκληματίες στο "dark web"».

Υπάρχουν πολλές παραλλαγές αυτών των μηνυμάτων του iCloud της Apple, με διάφορα δόλια προκείμενα, όπως αποτυχημένες πληρωμές, διαγραφή δεδομένων και προειδοποιήσεις ασφαλείας. Η συμβουλή είναι πάντα η ίδια. Η Apple αναφέρει: «Μην απαντάτε σε ύποπτες τηλεφωνικές κλήσεις ή μηνύματα που ισχυρίζονται ότι προέρχονται από την Apple».

«Αυτό σημαίνει να μην απαντάτε σε μηνύματα. Μην καλείτε κανέναν από τους αριθμούς τηλεφώνου που σας δίνονται. Μην κοινοποιείτε ποτέ πληροφορίες που ενδέχεται να σας ζητηθούν», σχολιάζει το Forbes.

Σύμφωνα με την Apple, «όλα τα email ισχυρίζονται είτε ότι ο αποθηκευτικός σας χώρος είναι πλήρης και δεν θα λαμβάνετε πλέον email στον λογαριασμό σας στο iCloud, είτε ότι η μέθοδος πληρωμής σας έχει λήξει. Περιλαμβάνουν έναν επικίνδυνο σύνδεσμο για να λάβετε «δωρεάν αποθηκευτικό χώρο» ή να «ενημερώσετε τη μέθοδο πληρωμής σας». Ορισμένες εκδοχές αυτού του email ισχυρίζονταν ότι «κινδυνεύετε να χάσετε τις φωτογραφίες, τα βίντεο και τα σημαντικά αρχεία σας».

Οι χρήστες της Apple δέχονται επίσης επίθεση από μια πολύ διαδεδομένη απάτη που αφορά το Apple Pay. Ωστόσο, η συμβουλή είναι πάντα η ίδια: Όλες αυτές οι κλήσεις και τα μηνύματα είναι πάντα απάτες. Μην ανταποκρίνεστε ποτέ - όποια κι αν είναι η αίσθηση επείγοντος που προσπαθούν να σας δημιουργήσουν.

Με πληροφορίες από Forbes, The Guardian