Apple και Google προωθούν εφαρμογές AI που «γδύνουν» φωτογραφίες ανθρώπων, σύμφωνα με έκθεση

Νέα έκθεση αποκαλύπτει ότι η Apple και η Google συνεχίζουν να φιλοξενούν και να προωθούν εφαρμογές που μπορούν να «γδύνουν» ψηφιακά πραγματικά πρόσωπα, παρότι αυτό απαγορεύεται ρητά από τις πολιτικές τους.

Η οργάνωση για τη διαφάνεια στο διαδίκτυο Tech Transparency Project (TTP) είχε ήδη από τις αρχές του έτους εντοπίσει τέτοιες εφαρμογές στα App Store και Google Play. Τρεις μήνες μετά, όχι μόνο παραμένουν, αλλά προωθούνται ενεργά μέσω διαφημίσεων. Πολλές μάλιστα φέρουν σήμανση «E» (κατάλληλες για όλους), γεγονός που σημαίνει ότι μπορούν να εγκατασταθούν και από παιδιά.

Αναζητήσεις με όρους όπως «nudify» ή «undress» οδηγούν σε εφαρμογές που μπορούν να μετατρέψουν φωτογραφίες πραγματικών ανθρώπων σε γυμνές ή να τους ενσωματώσουν σε πορνογραφικά βίντεο. Όπως αναφέρει η έκθεση, «οι πλατφόρμες αποτελούν βασικούς παράγοντες στη διάδοση εργαλείων AI που μετατρέπουν πραγματικούς ανθρώπους σε σεξουαλικοποιημένες εικόνες».

Το TTP εντόπισε 18 τέτοιες εφαρμογές στο App Store της Apple και 20 στο Google Play. Ορισμένες διαφημίζονται ανοιχτά με σεξουαλικό περιεχόμενο, ενώ άλλες εμφανίζονται πιο «ουδέτερες», αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για deepfake εικόνες. Συνολικά, οι εφαρμογές αυτές έχουν συγκεντρώσει περίπου 122 εκατ. δολάρια σε έσοδα και έχουν 483 εκατ. φορές.

Η διευθύντρια του TTP, Katie Paul, δήλωσε ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην ανεπαρκή εποπτεία: «Δεν είναι μόνο ότι οι εταιρείες αποτυγχάνουν να ελέγξουν σωστά αυτές τις εφαρμογές και συνεχίζουν να τις εγκρίνουν και να κερδίζουν από αυτές. Στην πραγματικότητα, κατευθύνουν τους χρήστες προς αυτές».

Apple and Google have continued to offer mobile apps that let users make nonconsensual sexualized images of people, despite their policies prohibiting such content, according to a report by the Tech Transparency Project. Read more: https://t.co/Xrl6h1Q2nB



Η Apple και η Google διαθέτουν πολιτικές που απαγορεύουν πορνογραφικό ή σεξουαλικό περιεχόμενο, ενώ η Google έχει και ειδική απαγόρευση για εφαρμογές «nudify».

Η Apple δήλωσε στο Bloomberg ότι αφαίρεσε 15 εφαρμογές που εντοπίστηκαν στην έκθεση, ενώ η Google ανέφερε ότι ανέστειλε τη λειτουργία ορισμένων από αυτές.

Μεταξύ των εφαρμογών που αναφέρονται είναι η Video Face Swap AI: DeepFace, η οποία διαφημίζεται με εικόνες όπου το πρόσωπο μιας ηθοποιού τοποθετείται στο σώμα άλλης, και επιτρέπει στους χρήστες να βάζουν το πρόσωπο πραγματικών ανθρώπων σε σώματα γυναικών με ελάχιστα ρούχα.

Η εφαρμογή είχε χαρακτηριστεί ως «κατάλληλη για όλους» («E for Everyone»), πράγμα που σημαίνει ότι ήταν διαθέσιμη και σε ανηλίκους.

Η εξάπλωση τέτοιων εφαρμογών έχει ήδη κινητοποιήσει κυβερνήσεις. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Επίτροπος για τα Παιδιά ζήτησε την απαγόρευση εφαρμογών που δημιουργούν σεξουαλικές εικόνες ανηλίκων μέσω AI, ενώ στις ΗΠΑ και αλλού προωθούνται ή έχουν ήδη θεσπιστεί νόμοι κατά των deepfake πορνογραφικών περιεχομένων.

Με πληροφορίες από Bloomberg

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΤECH & SCIENCE Οι πορνοστάρ φτιάχνουν AI σωσίες για να μη γεράσουν ποτέ online