Νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης φτιάχνει μελωδίες-Γιατί το MusicLM χαρακτηρίζεται ως το «ChatGPT της μουσικής»

Το νέο σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης που αναπτύχθηκε από την Google μπορεί να δώσει ζωή σε συναρπαστικές μουσικές παραγωγές με μια απλή εντολή μέσω κειμένου.

Πρόκειται για το MusicLM, ένα εξελιγμένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης (AI) που έχει χαρακτηριστεί από ορισμένους ως το «ChatGPT της μουσικής».

Το MusicLM είναι ένα σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης, το οποίο μπορεί να παράγει μουσικές συνθέσεις ξεκινώντας από μια απλή εντολή κειμένου. Αυτό το σύστημα μπορεί να αναπαράγει μουσική 24 kHz διάρκειας λίγων λεπτών, αλλά χρειάζεται πολύ λεπτομερείς αναφορές για να λειτουργήσει σωστά και να αποδώσει σωστά . Εν ολίγοις, μέσα στην εντολή είναι απαραίτητο να προσδιορίσετε όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το είδος , τα όργανα , το στυλ μουσικής που επιλέγετε, οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει το AI της Google να δημιουργήσει τον καλύτερο ήχο αντάξιο ενός στούντιο ηχογράφησης .

Συν τοις άλλοις το MusicLM μπορεί επίσης να μετατρέψει μια σύντομη αφήγηση ή εικονογραφική περιγραφή σε μουσικές νότες. Για παράδειγμα κατάφερε να δημιουργήσει μια μελωδία εμπνευσμένη από το έργο του Μουνκ «Κραυγή». Η Κραυγή είναι μια σύνθεση που δημιούργησε ο Νορβηγός εξπρεσιονιστής καλλιτέχνης Έντβαρτ Μουνκ το 1893.

Η «Κραυγή» του Μούνκ

Μπορεί επίσης να παράγει σάουντρακ πέντε λεπτών με προτάσεις σύντομων κειμένων.

They demo a capability I've personally been waiting for. It takes a musical input, which might be as simple as someone humming, and styles it with as a full song. pic.twitter.com/9srTlWWlkZ