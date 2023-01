Νέο βιντεοπαιχνίδι εμπνευσμένο από τις διαδηλώσεις στο Ιράν: «Ανατρέψτε το καθεστώς και κερδίστε»

Ένα νέο τηλεπαιχνίδι κυκλοφόρησε εμπνευσμένο από τις διαδηλώσεις στο Ιράν.

Στόχο αποτελεί η ανατροπή του καθεστώτος και το πως θα μπορέσει ο παίκτης να φτάσει στο γραφείο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ και να τον σκοτώσει.

Το όνομα του παιχνιδιού είναι Zahhak και απεικονίζει γυναίκες και άνδρες της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (IRI) να πολεμούν και να σκοτώνουν μερικούς από τους κορυφαίους αξιωματούχους της χώρας. Μεταξύ των τελευταίων, ξεχωρίζει κανείς το όνομα του Αγιατολάχ Ahmad Jannati , ενός συντηρητικού Ιρανού πολιτικού γνωστού για τις αντι -Lgbtq+ θέσεις του . Έχει επαινέσει στο παρελθόν τις ιρανικές αρχές για την εκτέλεση πολιτικών αντιφρονούντων και πάντα τασσόταν πλήρως υπέρ της υποχρεωτικής χρήσης χιτζάμπ για τις γυναίκες.

Το παιχνίδι ξεκινά από τη σύγκρουση στην Τεχεράνη με αφορμή τις διαδηλώσεις που ξέσπασαν σε όλη τη χώρα από τον Σεπτέμβριο του 2022. Συγκεκριμένα, μετά τη δολοφονία της Mahsa Amini , της 22χρονης κουρδικής καταγωγής κοπέλας, που πέθανε υπό την κράτηση της αστυνομίας ηθικής, αφού την σταμάτησαν επειδή δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα.

Η ανάπτυξη, λοιπόν, του βιντεοπαιχνιδιού ακολουθεί την εξέλιξη των πραγματικών γεγονότων.

Ο στόχος είναι να σκοτωθεί ο Χαμενεΐ

Σύμφωνα με το σενάριο του παιχνιδιού μετά τη δολοφονία της Mahsa Amini, οι γυναίκες -τις οποίες αποκαλεί λέαινες-ξεσηκώνονται.

Στο παιχνίδι, ο παίκτης μπορεί να ξετυλίξει ένα τουρμπάνι και να γκρεμίσει τους μουλάδες με χτυπήματα πολεμικών τεχνών. Μια «λέαινα» μπορεί να σκοτώσει ακόμα και με τα μαλλιά της τους μουλάδες.

Ο απώτερος στόχος είναι να μπορέσουν οι συμμετέχοντες να φτάσουν στο γραφείο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Για να επιτευχθεί ο τελικός στόχος στο βιντεοπαιχνίδι, ο χρήστης πρέπει να τον σκοτώσει και έτσι να ανατρέψει το καθεστώς.

Inspired by the #IranProtests2023, @GooglePlay is offering its users to download a new game, Zahhak, in which they have to fight IRI's staff and kill some of its high-ranking officials, including Jannati. Eventually, they must reach SL's office and kill him to topple the regime. pic.twitter.com/iBbR13asmq