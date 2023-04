NASA: Παρουσίασε κατοικία για προσομοίωση διαβίωσης στον πλανήτη Άρη

H NASA αποκάλυψε το νέο βιότοπο προσομοίωσης του πλανήτη Άρη, ο οποίος περιλαμβάνει 4 μικρά δωμάτια, ένα γυμναστήριο και πολλή κόκκινη άμμο.

Στην κατοικία προσομοίωσης που παρουσίασε η NASA , εθελοντές θα ζήσουν για ένα χρόνο για να δοκιμάσουν πώς θα είναι η ζωή σε μελλοντικές αποστολές στον πλανήτη Άρη.

Η εγκατάσταση, που δημιουργήθηκε για 3 προγραμματισμένα πειράματα με την ονομασία CHAPEA, βρίσκεται στην ερευνητική βάση της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας στο Χιούστον του Τέξας.

Αναλυτικότερα, η κατοικία, που ονομάστηκε Mars Dune Alpha, βρίσκεται στο κέντρο ερευνών της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας στο Χιούστον του Τέξας.

Αυτοί που θα κατοικήσουν σ' αυτή θα βοηθήσουν στην προετοιμασία μιας μελλοντικής αποστολής στον «κόκκινο πλανήτη». Με τις μετρήσεις των επιδόσεών τους και των γνωστικών τους ικανοτήτων, που θα γίνουν, η NASA θα κατανοήσει καλύτερα τους πόρους που θα πρέπει να παρέχονται κατά τη διάρκεια αυτού του φιλόδοξου ταξιδιού, εξήγησε η Γκρέις Ντάγκλας, υπεύθυνη του προγράμματος CHAPEA, η οποία επιβλέπει αυτήν την εμπειρία.

Το σπίτι αυτό των 160 τετραγωνικών μέτρων διαθέτει χώρο κάθετης καλλιέργειας λαχανικών, ένα δωμάτιο αφιερωμένο σε ιατρικές διαδικασίες, έναν χώρο χαλάρωσης ή ακόμη προσωπικούς χώρους εργασίας.

