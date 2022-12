NASA: Χάθηκε κάθε επαφή με το ρομποτικό σκάφος «InSight» στον Άρη

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία (NASA) ανακοίνωσε σήμερα ότι έχασε κάθε επαφή με το ρομποτικό σκάφος InSight στον Άρη, ρίχνοντας ουσιαστικά τίτλους τέλους στην αποστολή του στον Κόκκινο Πλανήτη.

Ο επίλογος ήταν προδιαγεγραμμένος εδώ και καιρό, αφού τις τελευταίες εβδομάδες η ενέργεια που απέμενε στο InSight ήταν λιγοστή λόγω της σκόνης που είχε συσσωρευτεί στους ηλιακούς συλλέκτες του.

Η NASA είχε αποφασίσει πως σε περίπτωση που δεν καρποφορούσαν δύο διαδοχικές απόπειρες επικοινωνίας με το InSight θα κήρυττε την «ολοκλήρωση» της αποστολής.

Η τελευταία φορά που το ρομποτικό σκάφος επικοινώνησε με τη Γη ήταν στις 15 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τη NASA.

My power’s really low, so this may be the last image I can send. Don’t worry about me though: my time here has been both productive and serene. If I can keep talking to my mission team, I will – but I’ll be signing off here soon. Thanks for staying with me. pic.twitter.com/wkYKww15kQ