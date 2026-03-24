Μπορεί να περιοριστούν τα VPN; Στο τραπέζι νέα μέτρα σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Τα VPN γνωρίζουν νέα αύξηση στη χρήση τους, αυτή τη φορά λόγω των κανόνων για την επιβεβαίωση ηλικίας στο διαδίκτυο που έχουν θεσμοθετηθεί σε αρκετές χώρες, ανάμεσα τους και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι ρυθμίσεις αυτούς του είδους, που προωθούνται σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Αυστραλία, απαιτούν από τους χρήστες να αποδεικνύουν την ηλικία τους για να έχουν πρόσβαση σε ορισμένο περιεχόμενο. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό σημαίνει υποβολή ταυτότητας, στοιχείων πληρωμής ή ακόμη και βίντεο.

Η πρακτική αυτή προκαλεί έντονες αντιδράσεις, καθώς δημιουργεί μεγάλες βάσεις προσωπικών δεδομένων και αυξάνει τον κίνδυνο παραβιάσεων.

Η νέα ώθηση στα VPN

Σε αυτό το περιβάλλον, πολλοί χρήστες στρέφονται στα VPN για να παρακάμψουν τους περιορισμούς. Η τεχνολογία επιτρέπει την απόκρυψη της τοποθεσίας και την πρόσβαση σε υπηρεσίες από άλλες χώρες ή περιοχές όπου δεν ισχύουν οι ίδιοι κανόνες.

Τα στοιχεία δείχνουν ήδη αύξηση της ζήτησης. Στη Φλόριντα των ΗΠΑ, οι αναζητήσεις για VPN αυξήθηκαν μετά την επιβολή ελέγχων ηλικίας για ιστοσελίδες ενηλίκων. Αντίστοιχη τάση καταγράφηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία, όπου εφαρμόστηκαν παρόμοια μέτρα.

Η αυξημένη χρήση των VPN οδηγεί τις κυβερνήσεις να εξετάζουν περιορισμούς.

Στις ΗΠΑ έχουν κατατεθεί προτάσεις που συνδέουν τα VPN με τη ρύθμιση του διαδικτυακού περιεχομένου, ενώ σε ορισμένες πολιτείες εξετάστηκε ακόμη και η απαγόρευσή τους. Αν και κάποιες από αυτές τις προβλέψεις αποσύρθηκαν, η συζήτηση παραμένει ανοιχτή.

Στην Ευρώπη, αξιωματούχοι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν χαρακτηρίσει τα VPN «παραθυράκι» που πρέπει να κλείσει. Στη Γαλλία, η χρήση τους έχει ήδη τεθεί ως επόμενο ζήτημα μετά τους περιορισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ανηλίκους.

Οργανώσεις για τα ψηφιακά δικαιώματα προειδοποιούν ότι περιορισμοί στα VPN θα επηρεάσουν ευρύτερα την ασφάλεια των χρηστών. Πέρα από την καθημερινή χρήση, τα VPN αποτελούν βασικό εργαλείο για δημοσιογράφους, ακτιβιστές και άτομα που χρειάζονται προστασία της ταυτότητάς τους στο διαδίκτυο.

Ταυτόχρονα, τίθεται ζήτημα αποτελεσματικότητας, καθώς οι χρήστες μπορούν να βρουν εναλλακτικούς τρόπους πρόσβασης ακόμη και αν επιβληθούν περιορισμοί.

Μια σύγκρουση χωρίς εύκολη λύση

Καθώς οι κυβερνήσεις επιδιώκουν να ενισχύσουν την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, η συζήτηση μετατοπίζεται όλο και περισσότερο προς το ερώτημα των ορίων.

Η αύξηση των VPN δείχνει ότι οι χρήστες αναζητούν τρόπους να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, ενώ οι αρχές εξετάζουν πώς θα περιορίσουν αυτά τα «παραθυράκια».

Το αποτέλεσμα είναι μια κλιμακούμενη σύγκρουση ανάμεσα στη ρύθμιση και την ιδιωτικότητα, χωρίς προς το παρόν σαφή ισορροπία.

Με πληροφορίες από The Verge

