Καρκίνος: Το NHS εισάγει ενέσιμη θεραπεία που δίνει «ανάσα» σε δεκάδες χιλιάδες ασθενείς

Το NHS (Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου) εισάγει μια ενέσιμη θεραπεία που θα μπορούσε να βοηθήσει δεκάδες χιλιάδες ασθενείς με καρκίνο.

Το Keytruda, το οποίο χρησιμοποιείται ήδη για την αντιμετώπιση διαφόρων μορφών καρκίνου, είναι ένα είδος θεραπείας που βοηθά το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού να επιτεθεί στα καρκινικά κύτταρα.

Περίπου 14.000 ασθενείς με καρκίνο στην Αγγλία ξεκινούν κάθε χρόνο θεραπεία με το Keytruda, γνωστό και ως pembrolizumab.

Το φάρμακο μπορεί επί του παρόντος να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία 14 διαφορετικών τύπων καρκίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων των καρκίνων του πνεύμονα, του τραχήλου της μήτρας, του μαστού.

Καρκίνος: Τι αλλάζει με τη νέα ενέσιμη θεραπεία

Από το 2015, οι ασθενείς του NHS λαμβάνουν το φάρμακο μέσω ορού ή ενδοφλέβιας έγχυσης, η χορήγηση της οποίας μπορεί να διαρκέσει πάνω από μία ώρα στο νοσοκομείο. Όπως σημειώνει το NHS, η νέα μορφή θα μειώσει τη διάρκεια της διαδικασίας σε μόλις μερικά λεπτά, εξοικονομώντας χρόνο για τους ασθενείς και το προσωπικό.

Στη νέα της μορφή, η θεραπεία θα χορηγείται κάθε τρεις εβδομάδες με ένεση διάρκειας ενός λεπτού ή κάθε έξι εβδομάδες με ένεση διάρκειας δύο λεπτών, ανάλογα με τη διάγνωση του καρκίνου του κάθε ασθενούς.

Η Shirley Xerxes από το St Albans στο Hertfordshire είναι από τους πρώτους που έλαβαν την ένεση στο Mount Vernon Cancer Centre κοντά στο Watford. Η 86χρονη περιέγραψε την εμπειρία της, λέγοντας, ότι βρισκόταν στην καρέκλα «για λίγα λεπτά αντί για μία ώρα ή περισσότερο». Όπως σχολίασε: «Έχει τεράστια διαφορά και μου δίνει περισσότερο χρόνο να ζήσω τη ζωή μου, συμπεριλαμβανομένου του να αφιερώνω περισσότερο χρόνο στην κηπουρική».

«Πρόκειται για το τρίτο φάρμακο ανοσοθεραπείας του είδους του που μπορεί να χορηγηθεί μέσω ένεσης στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS), μετά την εισαγωγή μιας νέας μορφής άλλης θεραπείας, του Opdivo ή nivolumab, σε ορισμένα νοσοκομεία πέρυσι», τονίζεται σε δημοσίευμα του BBC, που μετέδωσε την είδηση.

Καρκίνος - Εμβόλιο διάρκειας 1 λεπτού: «Αυτή η θεραπεία αποτελεί σωτηρία για χιλιάδες ασθενείς»

Ανώτερα στελέχη στον τομέα της υγείας δήλωσαν στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ότι η καινοτομία αυτή θα συμβάλει στην «απελευθέρωση ζωτικής σημασίας ραντεβού για τις ομάδες του NHS, ώστε να μπορούν να θεραπεύουν περισσότερους ασθενείς και να συνεχίσουν να μειώνουν τους χρόνους αναμονής».

Κάτι ακόμη, το οποίοσημειώνεται στα διεθνή ΜΜΕ, είναι ότι μέχρι τώρα, οι φαρμακευτικές ομάδες των νοσοκομείων προετοιμάζουν το φάρμακο για ενδοφλέβια χορήγηση υπό αυστηρά αποστειρωμένες συνθήκες -μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο. Η έτοιμη προς χρήση ενέσιμη μορφή φέρεται να μειώνει τον χρόνο προετοιμασίας κατά 44%.

Ο καθηγητής Peter Johnson, κλινικός διευθυντής του NHS, δήλωσε: «Αυτή η ανοσοθεραπεία αποτελεί σωτηρία για χιλιάδες ασθενείς» και πρόσθεσε ότι «είναι υπέροχο το γεγονός ότι αυτή η νέα ταχεία ένεση μπορεί πλέον να χορηγηθεί σε μόλις ένα λεπτό - πράγμα που σημαίνει ότι οι ασθενείς μπορούν να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους αντί να περνούν ώρες σε μια καρέκλα στο νοσοκομείο».

Ο υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι «η εφαρμογή του ενέσιμου θα προσφέρει ταχύτερη και πιο βολική φροντίδα, εξοικονομώντας χρόνο στους ασθενείς και βοηθώντας τους στην ανάρρωσή τους με λιγότερο χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο».

Με πληροφορίες από Sky News, BBC