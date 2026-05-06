ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Πώς επηρεάζει τον εγκέφαλο η νικοτίνη σύμφωνα με την επιστήμη

Όλο και περισσότερες μελέτες δίνουν μία πιο σαφή εικόνα για το πώς επηρεάζει η νικοτίνη τον εγκέφαλο

The LiFO team
The LiFO team
ΝΙΚΟΤΙΝΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗ Facebook Twitter
0

Η νικοτίνη παραμένει -αποδεδειγμένα- μία από τις πιο εθιστικές ουσίες στον κόσμο, καθώς για αρκετές δεκαετίες είχε συνδεθεί σχεδόν αποκλειστικά με το κάπνισμα και τις όποιες επιπτώσεις του στην υγεία.

Τα τελευταία χρόνια, όμως, όλο και περισσότεροι άνθρωποι καταναλώνουν νικοτίνη χωρίς να καπνίζουν, είτε μέσω ατμίσματος είτε μέσω προϊόντων νικοτίνης που τοποθετούνται στο στόμα.

Όπως περιγράφει σχετικά ο Economist στο δημοσίευμά του για το πώς η νικοτίνη επηρεάζει τον ανθρώπινο εγκέφαλο, η παγκόσμια αγορά των ατμιστικών προϊόντων αναμένεται μάλιστα να εκτοξευθεί τα επόμενα χρόνια, φτάνοντας τα 47,5 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2028, από 22,5 δισεκατομμύρια το 2022.

Νικοτίνη και επιστήμη: Έχει κάποια γνωστικά οφέλη;

Αυτό έχει οδηγήσει πολλούς επιστήμονες να εξετάσουν ένα ερώτημα που μέχρι πρόσφατα παρέμενε σχεδόν ταμπού: μήπως η νικοτίνη, πέρα από τον εθισμό, προσφέρει και κάποια γνωστικά οφέλη;

Η ίδια η νικοτίνη θεωρείται σημαντικά λιγότερο επιβλαβής από τον καπνό που τη συνοδεύει στα βιομηχανικά τσιγάρα. Μέχρι σήμερα δεν έχει συνδεθεί άμεσα με καρκίνο, ούτε με παθήσεις όπως το εμφύσημα. Ωστόσο, είναι η ουσία που δημιουργεί τον εθισμό στους καπνιστές.

Πολλοί άνθρωποι δηλώνουν ότι καπνίζουν όχι μόνο για να αποφύγουν τα στερητικά συμπτώματα, όπως άγχος και ευερεθιστότητα, αλλά και επειδή αισθάνονται ότι τους βοηθά να συγκεντρώνονται.

Αρκετές μελέτες φαίνεται να επιβεβαιώνουν ότι η νικοτίνη επηρεάζει πράγματι τη λειτουργία του εγκεφάλου. Το 2010, ερευνητές των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας των ΗΠΑ ανέλυσαν 41 διαφορετικές έρευνες γύρω από τις γνωστικές επιδράσεις της νικοτίνης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ουσία είχε «σημαντικές θετικές επιδράσεις» στην προσοχή και τη μνήμη.

Νικοτίνη και εγκέφαλος: Λειτουργεί ως διεγερτικό

Η εξήγηση βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο δρα στον εγκέφαλο. Η νικοτίνη λειτουργεί ως διεγερτικό, ωθώντας τους νευρώνες να απελευθερώνουν νευροδιαβιβαστές όπως η ντοπαμίνη, η σεροτονίνη, η νοραδρεναλίνη και το γλουταμικό οξύ. Αυτές οι ουσίες συνδέονται με την εγρήγορση, τη μάθηση, τη μνήμη και τον έλεγχο της κίνησης.

Απεικονιστικές μελέτες εγκεφάλου έχουν επίσης δείξει ότι η νικοτίνη αυξάνει τη ροή αίματος σε περιοχές που σχετίζονται με τη σκέψη και τη λήψη αποφάσεων, όπως ο προμετωπιαίος φλοιός και ο θάλαμος.

Τα πιθανά αυτά οφέλη έχουν οδηγήσει επιστήμονες να εξετάσουν αν ουσίες παρόμοιες με τη νικοτίνη θα μπορούσαν κάποια μέρα να αξιοποιηθούν θεραπευτικά.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2017 στο Nature Medicine, έδειξε ότι η νικοτίνη ανέστρεψε γνωστικά ελλείμματα σε ποντίκια με γενετική παραλλαγή που σχετίζεται με τη σχιζοφρένεια στους ανθρώπους. Παράλληλα, ανασκόπηση ερευνών του 2023 κατέληξε ότι η νικοτίνη βελτίωσε τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη μνήμη σε ασθενείς με Νόσο Αλτσχάιμερ και Νόσο Πάρκινσον.

Νικοτίνη: Οι αρνητικές επιπτώσεις της στον εγκέφαλο

Ωστόσο, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η επίδραση της νικοτίνης στον εγκέφαλο έχει και μια πιο σκοτεινή πλευρά.

Η έκθεση στη νικοτίνη κατά τη διάρκεια κρίσιμων περιόδων ανάπτυξης, όπως στην εγκυμοσύνη ή την εφηβεία, ενδέχεται να επηρεάζει αρνητικά τη διαμόρφωση του εγκεφάλου.

Μελέτες σε ζώα έχουν δείξει ότι η έκθεση στη νικοτίνη κατά την εφηβεία συνδέθηκε αργότερα με αυξημένη παρορμητικότητα, δυσκολία συγκέντρωσης, αλλά και συμπεριφορές που θυμίζουν άγχος και κατάθλιψη.

Και πάνω απ’ όλα, η νικοτίνη παραμένει εξαιρετικά εθιστική.

Η ντοπαμίνη που απελευθερώνεται στον εγκέφαλο ενεργοποιεί το σύστημα ανταμοιβής, δημιουργώντας ένα αίσθημα ευχαρίστησης που, όταν υποχωρεί, προκαλεί την επιθυμία για νέα δόση.

Οι επιστήμονες σημειώνουν ότι η κατάσταση δεν είναι εντελώς διαφορετική από ουσίες όπως το αλκοόλ ή η καφεΐνη, που μπορούν ταυτόχρονα να προσφέρουν ορισμένα οφέλη και να προκαλούν βλάβες, ιδιαίτερα σε αναπτυσσόμενους εγκεφάλους.

Η περίπτωση της νικοτίνης, όμως, δείχνει πόσο περίπλοκη μπορεί να είναι η σχέση ανάμεσα σε μια ουσία που ενισχύει προσωρινά την εγρήγορση και σε έναν από τους ισχυρότερους εθισμούς που γνωρίζει η σύγχρονη ιατρική.

Με πληροφορίες από Economist

Τech & Science

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η γενιά της πανδημίας ψάχνει την πρώτη της δουλειά στην εποχή της AI

Τech & Science / Η γενιά της πανδημίας ψάχνει την πρώτη της δουλειά στην εποχή της AI

Η γενιά που τελείωσε το σχολείο μέσα από οθόνες ψάχνει τώρα την πρώτη της δουλειά σε μια αγορά που αλλάζει από την τεχνητή νοημοσύνη. Στην Ελλάδα της επισφάλειας, των χαμηλών μισθών και της καθυστερημένης ανεξαρτησίας, το πρώτο σκαλοπάτι της καριέρας μοιάζει πιο αβέβαιο από ποτέ
THE LIFO TEAM
Οι εκδότες μηνύουν τη Meta για τα βιβλία που «τάισαν» την τεχνητή νοημοσύνη της

Τech & Science / Οι εκδότες μηνύουν τη Meta για τα βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν από την τεχνητή νοημοσύνη της

Πέντε μεγάλοι εκδοτικοί οίκοι και ο συγγραφέας Σκοτ Τάροου κατέθεσαν αγωγή κατά της Meta και του Μαρκ Ζάκερμπεργκ, υποστηρίζοντας ότι εκατομμύρια βιβλία και επιστημονικά άρθρα χρησιμοποιήθηκαν χωρίς άδεια για την εκπαίδευση του Llama
THE LIFO TEAM
ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Τech & Science / Ο κόσμος «απροετοίμαστος» για την επόμενη πανδημία καθώς οι χώρες δεν συμφωνούν σε δεδομένα και εμβόλια

Η διεθνής συνθήκη του ΠΟΥ για τις πανδημίες παραμένει ανολοκλήρωτη, με τον γενικό διευθυντή του ΠΟΥ να τονίζει ότι η επόμενη πανδημία είναι «ζήτημα χρόνου και όχι πιθανότητας»
THE LIFO TEAM
ΣΠΕΡΜΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τech & Science / Επιστημονικό ορόσημο: Άνδρας απέκτησε σπέρμα από ιστό που είχε καταψυχθεί όταν ήταν παιδί

Αν και συχνά σώζουν ζωές σε παιδιά με καρκίνο ή άλλες σοβαρές ασθένειες, θεραπείες όπως η χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία μπορούν να προκαλέσουν μόνιμη υπογονιμότητα
THE LIFO TEAM
Το chatbot σου δεν λέει την αλήθεια. Απλώς τη μαντεύει.

Τech & Science / Τa chatbot δεν λένε την αλήθεια. Απλώς τη μαντεύουν.

Στο νέο της βιβλίο Prophecy, η φιλόσοφος Carissa Véliz υποστηρίζει ότι η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μηχανή γνώσης αλλά μηχανή πρόβλεψης. Από τους αρχαίους μάντεις μέχρι τα chatbots της Big Tech, το βιβλίο εξετάζει πώς η εμμονή με το μέλλον μπορεί να μας κάνει λιγότερο ασφαλείς, λιγότερο ελεύθερους και πιο ίδιους μεταξύ μας.
THE LIFO TEAM
Μια καλόγρια απέναντι στην Palantir: όταν ο όρκος φτώχειας συναντά τη Wall Street

Τech & Science / Μια καλόγρια απέναντι στην Palantir

Μια καθολική μοναχή χρησιμοποιεί τις μετοχές ως εργαλείο πίεσης απέναντι σε μερικές από τις πιο ισχυρές εταιρείες του κόσμου. Μετά τη Citigroup και τη Microsoft, η Σούζαν Φρανσουά βάζει στο στόχαστρο την Palantir και ζητά να της απαντήσει πώς αυτή επηρεάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα.
THE LIFO TEAM
 
 