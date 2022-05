Moderna και IAVI ξεκινούν κλινικές δοκιμές για το εμβόλιο mRNA κατά του HIV στην Αφρική

Η Moderna και η IAVI (η Διεθνής Πρωτοβουλία Εμβολίων κατά του AIDS) ξεκινούν την πρώτη φάση των κλινικών δοκιμών ενός εμβολίου mRNA για τον HIV στη Ρουάντα και την Νότια Αφρική.

Η IAVI άρχισε να εξετάζει τα άτομα που θα συμπεριληφθούν στη μελέτη, που ονομάζεται IAVI G003, σε κέντρα στη Ρουάντα και τη Νότια Αφρική, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία Moderna.

Τα εμβόλια της Moderna παρέχουν ειδικά αντιγόνα για τον ιό HIV που ανακαλύφθηκαν από ερευνητές της IAVI και της Scripps Research, τα οποία έχουν ήδη δοκιμαστεί σε μία πρώτη μελέτη, πέρυσι, χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση ανοσοενισχυτικού εμβολίου πρωτεΐνης.

Υπάρχουν ελπίδες ότι η προσέγγιση με mRNA, η οποία αποδείχθηκε τόσο αποτελεσματική κατά της COVID-19, θα μπορούσε να πετύχει εκεί όπου οι παραδοσιακές τεχνολογίες εμβολίων έχουν αποτύχει απέναντι στον ιό HIV.

Ένα υποψήφιο εμβόλιο - το mRNA-1644 - έχει ήδη δείξει τις δυνατότητές του σε μια προηγούμενη δοκιμαστική φάση 1 (IAVI G001) στις ΗΠΑ.

Το εμβόλιο κωδικοποιεί ένα αντιγόνο που ονομάζεται eOD-GT8 60mer και διέγειρε μια στοχευμένη ανοσολογική απόκριση των Β-κυττάρων στο 97% όσων έλαβαν το εμβόλιο.

Το εμβόλιο αντιγόνου, mRNA-1644, ξεκινά στην πρώτη φάση των δοκιμών προκειμένου να ελεγχθεί η ασφάλεια και η ανοσογονικότητά του στους πληθυσμούς της Αφρικής.

Στην κλινική δοκιμή θα συμμετάσχουν 18 ενήλικες αρνητικοί στον HIV. Σε όλους θα δοθούν δύο δόσεις του εμβολίου, το οποίο διευκρινίζεται πως δεν μπορεί να μολύνει με τον ιό του HIV.

Τους συμμετέχοντες θα τους παρακολουθεί ομάδα ειδικών ερευνητών για έξι μήνες, μετά την χορήγηση της τελικής δόσης. Η ανοσοποιητική τους ανταπόκριση θα εκτιμηθεί με μοριακή μέθοδο.

Η κλινική έρευνα δεν είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες ενώ διευκρινίζεται ότι βασικός μοχλός της Φάσης 1 είναι να ελεγχθεί η ασφάλεια και η ανοσοαπόκριση.

Οι πρώτες δοκιμές θα γίνουν στο Center for Family Health Research (CFHR) στην πόλη Kigali, της Ρουάντα και στο Aurum Institute στην Tembisa, της Νότιας Αφρικής.

Οι κλινικές δοκιμές θα αναλύσουν εάν ο εμβολιασμός με το ανοσογόνο του HIV eOD-GT8 60mer, που προσφέρεται μέσω της πλατφόρμας mRNA της Moderna, μπορεί να προκαλέσει ανοσοαποκρίσεις σε αφρικανικούς πληθυσμούς.

Ερευνητικές ομάδες της IAVI και Scripps Research ανέπτυξαν το eOD-GT8 60mer, ως μέρος μιας σειράς διαδοχικών βημάτων, που θα προκαλεί την ανταπόκριση του ανοσοποιητικού με σκοπό να διεγείρει ευρέως εξουδετερωτικά αντισώματα (bnAbs) που με τη σειρά τους, εξουδετερώνουν ή εμποδίζουν τη μόλυνση από τον ιό HIV.

Ο CEO της Moderna, Stéphane Bancel, δήλωσε πως «Με την τεχνολογία mRNA, που κατέχουμε και τους ειδικούς στην έρευνα και ανάπτυξη της IAVI, ανυπομονούμε για την εξέλιξη και ανάπτυξη των προστατευτικών εμβολίων για τον HIV».

First participant screenings are soon to start for a Phase I clinical trial of an #mRNA #HIV vaccine antigen (mRNA-1644) at the Center for Family Health Research (CFHR) in Kigali, Rwanda, and The @Auruminstitute in Tembisa, South Africa.https://t.co/wy80tAqE2I pic.twitter.com/ORgJh0o1HC