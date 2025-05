Μεγάλος σεισμός στον Ειρηνικό θα βύθιζε ακτογραμμές από Καλιφόρνια μέχρι Ουάσιγκτον, λέει μελέτη

Μια νέα επιστημονική μελέτη κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις ακτές από τη βόρεια Καλιφόρνια έως την Ουάσιγκτον, προειδοποιώντας ότι ένας ισχυρός σεισμός κατά μήκος του ρήγματος Cascadia θα μπορούσε να προκαλέσει αιφνίδια βύθιση της ξηράς έως και 2 μέτρα, αυξάνοντας απότομα τη στάθμη της θάλασσας και τον κίνδυνο πλημμυρών.

Σύμφωνα με τη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences, μια δόνηση μεγέθους άνω των 8 Ρίχτερ θα μπορούσε να διευρύνει ραγδαία τις παράκτιες ζώνες κινδύνου, επηρεάζοντας κοινότητες, υποδομές και οικοσυστήματα για δεκαετίες ή και αιώνες.

«Σε αντίθεση με τη σταδιακή άνοδο της στάθμης λόγω της κλιματικής αλλαγής, οι επιπτώσεις από έναν σεισμό στην περιοχή Cascadia θα είναι στιγμιαίες και μακροχρόνιες», αναφέρει η επικεφαλής ερευνήτρια Τίνα Ντούρα, γεωεπιστήμονας στο Virginia Tech.

Τι προβλέπει η μελέτη για ενδεχόμενο σεισμό στον Ειρηνικό

Η μελέτη προβλέπει:

15% πιθανότητα για σεισμό άνω των 8 Ρίχτερ μέσα στα επόμενα 50 χρόνια

29% πιθανότητα για τον ίδιο τύπο σεισμού μέχρι το 2100

Βύθιση ακτογραμμών κατά πάνω από 2 μέτρα

Ραγδαία επέκταση των πλημμυρικών ζωνών

Κίνδυνος μόνιμης υποβάθμισης χαμηλών περιοχών λόγω συνδυασμού σεισμού και ανόδου της θάλασσας

Η μεγαλύτερη απειλή αφορά πυκνοκατοικημένες περιοχές στη νότια Ουάσιγκτον, βόρεια Όρεγκον και βόρεια Καλιφόρνια.

Η τελευταία φορά που χτύπησε το ρήγμα Cascadia ήταν το 1700, προκαλώντας άμεση άνοδο της θάλασσας και τεράστιο τσουνάμι, με καταστροφικές συνέπειες ακόμα και στην Ιαπωνία.

Μια ισχυρή δόνηση σήμερα θα μπορούσε να φέρει:

Πάνω από 30.000 θανάτους

Καταστροφή ή ζημιές σε 170.000 κτίρια

Οικονομική ζημιά άνω των 81 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Τσουνάμι ύψους άνω των 60 μέτρων

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές πρέπει να προετοιμαστούν για σύνθετους κινδύνους που προκύπτουν από την ταυτόχρονη επίδραση σεισμών και κλιματικής αλλαγής.

«Η προετοιμασία για αυτά τα σενάρια μπορεί να σώσει ζωές, να προστατεύσει κρίσιμες υποδομές και να διατηρήσει τα ευαίσθητα παράκτια οικοσυστήματα», τονίζουν οι συγγραφείς.

Με πληροφορίες από Guardian