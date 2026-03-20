Το μακρύ αντίο του Zuckerberg στο metaverse μόλις έγινε πολύ πιο επίσημο

Η Meta δεν ανακοίνωσε επίσημα το τέλος του metaverse. Ο τρόπος όμως με τον οποίο περιορίζει πλέον το Horizon Worlds δείχνει κάτι πολύ κοντινό σε αυτό: ότι η αρχική, πλήρως immersive εκδοχή του οράματος του Mark Zuckerberg για έναν ψηφιακό κόσμο χτισμένο πάνω στη virtual reality περνά πια ανοιχτά σε φάση υποχώρησης.

Η πιο καθαρή ένδειξη ήρθε αυτή την εβδομάδα. Η Meta ανακοίνωσε ότι το Horizon Worlds και τα Events θα φύγουν από το Quest Store στις 31 Μαρτίου, ότι βασικοί VR χώροι όπως το Horizon Central και το Events Arena δεν θα είναι πλέον διαθέσιμοι σε VR και ότι μετά τις 15 Ιουνίου το app, όπως είχε σχεδιαστεί για Quest, παύει ουσιαστικά να λειτουργεί με τον παλιό τρόπο.

Το 2021, ο Mark Zuckerberg παρουσίασε δημόσια το όραμά του για το metaverse και λίγο αργότερα μετονόμασε τη μητρική εταιρεία του Facebook σε Meta.

Η εταιρεία έκανε αμέσως μετά μια περιορισμένη αναδίπλωση, διευκρινίζοντας ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει κάποιες υπάρχουσες VR εμπειρίες, αλλά δεν θα προσθέτει νέες. Με απλά λόγια, το πιο εμβληματικό social metaverse προϊόν της Meta δεν πεθαίνει εντελώς, αλλά παύει να υπάρχει ως αναπτυσσόμενο VR μέλλον.

Αυτό έχει σημασία γιατί το Horizon Worlds δεν ήταν ένα δευτερεύον app. Ηταν το πιο αναγνωρίσιμο προϊόν του metaverse οράματος που ο Zuckerberg είχε παρουσιάσει το 2021, όταν μετονόμασε το Facebook σε Meta. Η υπόσχεση τότε ήταν σαφής: εργασία, κοινωνική ζωή και ψυχαγωγία μέσα σε έναν ενιαίο immersive ψηφιακό κόσμο. Σήμερα, αυτό που μένει όρθιο είναι κάτι πολύ μικρότερο, πολύ πιο αδύναμο και πολύ λιγότερο κεντρικό για την ταυτότητα της εταιρείας.

Η Meta είχε φανταστεί το metaverse ως έναν immersive ψηφιακό κόσμο βασισμένο στη virtual reality, όπου οι άνθρωποι θα κοινωνικοποιούνταν μέσα από τα avatars τους.

Το πρόβλημα δεν ήταν μόνο ότι το Horizon Worlds έγινε εύκολος στόχος χλευασμού ή meme. Η βαθύτερη αποτυχία ήταν ότι δεν βρήκε ποτέ πραγματικό κοινό. Η Meta επένδυσε δισεκατομμύρια, έκλεισε συνεργασίες, έστησε events και προσπάθησε να επιβάλει το προϊόν ως το επόμενο στάδιο της ψηφιακής κοινωνικότητας, αλλά το κοινό δεν μετακόμισε ποτέ εκεί. Ακόμη και το Wired, γράφοντας για το κλείσιμο της VR εκδοχής του, το περιγράφει ως “big, risky bet that never found an audience”, ενώ αναλυτές σημειώνουν ότι δεν μπορείς να χτίσεις μια μαζική social πλατφόρμα πάνω σε hardware που ο περισσότερος κόσμος ούτε έχει ούτε θέλει να φορά για πολλή ώρα.

Η υποχώρηση αυτή δεν έρχεται από το πουθενά. Στις αρχές του 2026 υπήρξαν αναφορές ότι η Meta σχεδίαζε να κόψει περίπου το 10% της Reality Labs, της μονάδας που είχε σηκώσει το βάρος της metaverse φαντασίωσης, ενώ συνολικά η εταιρεία έχει στραφεί πολύ πιο καθαρά προς την AI. Ο ίδιος ο Zuckerberg μιλά πλέον για “superintelligence”, η Meta ρίχνει τεράστιους πόρους σε data centers και η τεχνολογική της αφήγηση μεταφέρεται από τα headsets και τα avatars στην τεχνητή νοημοσύνη και στα smart glasses.

Από μια άποψη, το metaverse του Zuckerberg ήταν η πιο ακριβή προσπάθεια να επιβληθεί ένα μέλλον πριν υπάρξει πραγματική κοινωνική ζήτηση γι’ αυτό. Οι χρήστες δεν πήγαν μαζικά σε virtual offices, τα avatars έμειναν αδέξια και αμήχανα, και το Horizon Worlds δεν πλησίασε ποτέ την πολιτισμική βαρύτητα πλατφορμών όπως το Roblox, το Fortnite ή ακόμη και το VRChat. Αυτό που βλέπουμε τώρα δεν είναι ακριβώς θεαματική κατάρρευση. Είναι μια αργή και μάλλον αμήχανη παραδοχή ότι το μέλλον που παρουσιάστηκε ως αναπόφευκτο ήταν, τελικά, πολύ πιο niche απ’ όσο ήθελε να πιστέψει η Meta.

