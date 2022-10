Long Covid: Ένας διαφορετικός- και κοινός- ιός μπορεί να παίζει ρόλο, σύμφωνα με νέα μελέτη

Διάφοροι παράγοντες μπορεί να αυξάνουν τον κίνδυνο να εμφανίσει κάποιος long Covid, πέρα από τον ίδιο τον κορωνοϊό. Τώρα επιστήμονες πιστεύουν ότι ένας άλλος ιός ενδέχεται να παίζει ρόλο.

Σε έρευνα που έκαναν επιστήμονες που συνεργάζονται με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, έλεγξαν το αίμα 43 ασθενών που είχαν αρθρίτιδα ή παρόμοια πάθηση πριν από την πανδημία.

Ασθενείς αυτής της κατηγορίας, που αργότερα εμφάνισαν long Covid, εντοπίστηκαν ενδείξεις ανεπαρκούς απόκρισης αντισωμάτων στον SARS-CoV-2 και συντριπτική απόκριση αντισωμάτων στον OC43, έναν από τους διάφορους κορωνοϊούς που κυκλοφορούν και προκαλούν κοινά κρυολογήματα.

Οι ασθενείς πιθανότατα μολύνθηκαν από αυτόν τον ιό κάποια στιγμή στη ζωή τους, προτού προσβληθούν από τον SARS-CoV-2, που προκαλεί την Covid-19, εκτιμούν οι συγγραφείς της μελέτης. Όταν το ανοσολογικό τους σύστημα εκτέθηκε στον SARS-CoV-2, «απάντησε» με αντισώματα στον OC43, που παρότι παρόμοια ήταν λιγότερο ιδανικά. Κάτι που οδήγησε σε χρόνια φλεγμονή και άλλα συμπτώματα της long Covid.

Ο δρ. Έρικ Τόπολ, καθηγητής μοριακής ιατρικής στο Scripps Research χαρακτήρισε πολύ ενδιαφέροντα τα αποτελέσματα. Επιστήμονες ήδη έχουν εξετάσει το αν συμβάλλουν στην εμφάνιση long Covid διάφοροι ιοί, μεταξύ των οποίων ο Epstein-Barr, ο οποίος προκαλεί λοιμώδη μονοπυρήνωση. Όμως, η νέα έρευνα είναι η πρώτη που εξετάζει τον ρόλο που μπορεί να παίξει ένα κοινό κρυολόγημα, σημείωσε ο δρ. Τόπολ.

