Κομβική στιγμή για τις αερομεταφορές-Η Rolls Royce λειτούργησε κινητήρα αεροσκάφους με υδρογόνο

Η Rolls Royce ανακοίνωσε πως λειτούργησε με επιτυχία έναν κινητήρα αεροσκάφους με υδρογόνο, στο πλαίσιο της προσπάθειας απεξάρτησης από τον άνθρακα στα αεροπορικά ταξίδια.

Αναλυτικότερα, η Rolls-Royce και η easyJet επιβεβαίωσαν σήμερα ότι έθεσαν μια κομβική στιγμή για τα αεροπορικά δεδομένα. Πρόκειται για την πρώτη στον κόσμο λειτουργία ενός σύγχρονου αεροκινητήρα με υδρογόνο.

Η επίγεια δοκιμή διεξήχθη σε ένα πρώιμο πρωτότυπο επίδειξης με τη χρήση υδρογόνου που δημιουργείται με τη βοήθεια αιολικής και την παλιρροϊκής ενέργειας.

Σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την απόδειξη ότι το υδρογόνο θα μπορούσε να αποτελέσει το αεροπορικό καύσιμο του μέλλοντος με μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Επίσης αποτελεί βασικό σημείο απόδειξης των στρατηγικών απαλλαγής από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα τόσο της Rolls-Royce όσο και των αερογραμμών easyJet.

Και οι δύο εταιρείες έχουν θέσει ως στόχο να αποδείξουν ότι το υδρογόνο μπορεί να παρέχει με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα ενέργεια για τους κινητήρες στην πολιτική αεροπορία. Επίσης ήδη σχεδιάζουν μια δεύτερη σειρά δοκιμών, με μακροπρόθεσμη φιλοδοξία να πραγματοποιήσουν δοκιμστικές πτήσης.

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε σε μια υπαίθρια εγκατάσταση στο MoD Boscombe Down, στο Ηνωμένο Βασίλειο, χρησιμοποιώντας έναν μετασκευασμένο κινητήρα περιφερειακών αεροσκαφών Rolls-Royce AE 2100-A. Το πράσινο υδρογόνο για τις δοκιμές προμηθεύτηκε από το EMEC (Ευρωπαϊκό Κέντρο Θαλάσσιας Ενέργειας). Αυτό παρήχθη με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις εγκαταστάσεις παραγωγής υδρογόνου και δοκιμών παλιρροιακής ενέργειας στο Eday στα νησιά Orkney στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μετά την ανάλυση αυτής της πρώιμης επίγειας δοκιμής, η σύμπραξη σχεδιάζει μια σειρά περαιτέρω δοκιμών εξέδρας που θα οδηγήσουν σε μια επίγεια δοκιμή πλήρους κλίμακας ενός κινητήρα αεριωθούμενου κινητήρα Rolls-Royce Pearl 15.

Η σύμπραξη εμπνέεται από την παγκόσμια, υποστηριζόμενη από τον ΟΗΕ εκστρατεία Race to Zero, την οποία έχουν υπογράψει και οι δύο εταιρείες, δεσμευόμενες να επιτύχουν καθαρές μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050.

