Κλεοπάτρα, Νεάντερταλ, Μυστικός Δείπνος, Γκάντι: Το Midjourney δημιουργεί απίθανες selfies μέσω Al

Με γοργούς ρυθμούς διαδίδεται η χρήση του λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης Midjourney, το οποίο παράγει εικόνες.

Το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης Midjourney δημιουργεί εικόνες από περιγραφές φυσικής γλώσσας και από αυτό προέκυψαν πρόσφατα οι φωτογραφίες του Πάπα με το λευκό μπουφάν και του Τραμπ να έχει συλληφθεί.

Την χρήση του Midjourney ακολούθησαν ολοένα και περισσότεροι δημιουργοί.

Για παράδειγμα ο 53χρονος Ντάνκαν Θόμσεν χρησιμοποίησε το λογισμικό Midjourney, για να δημιουργήσει εικόνες από τον Μυστικό Δείπνο ή από στρατιώτες στη μάχη του Βατερλώ και στη μάχη του Αζινκούρ με έναν χαμογελαστό Ναπολέοντα.

Ακόμη εμφανίζονται selfies από Νεάντερταλ ή από την βασίλισσα Ελισάβετ γύρω στο 1500 και από την Κλεοπάτρα.

«Τα αποτελέσματα είναι ξεκαρδιστικά και όλοι με όσους μοιράστηκα τη δουλειά μου δεν μπορούν να πιστέψουν πόσο αληθινές φαίνονται οι εικόνες», δήλωσε ο Θόμσεν. «Έχω κάνει την Κλεοπάτρα, τη βασίλισσα Ελισάβετ Α', τον Ερρίκο Η', τον Ιησού και πολλούς άλλους».

