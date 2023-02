Κινεζική εφεύρεση: Συσκευή επιτρέπει το φιλί εξ αποστάσεως

Ένα πανεπιστήμιο στην επαρχία Jiangsu της Ανατολικής Κίνας εφηύρε μια συσκευή για φιλί εξ αποστάσεως, που υποτίθεται πως επιτρέπει στα ζευγάρια να βιώσουν την αυθεντική αίσθησή του.

Σύμφωνα με τους Global Times η συσκευή φιλού εξ αποστάσεως διαθέτει ένα σύστημα σε σχήμα στόματος, που χρησιμεύει ως το σημείο εκείνο για τους χρήστες όπου πρέπει να φιλήσουν. Στη συνέχεια μπορεί να μεταφέρει την κίνηση και τη δύναμη του φιλιού στο «στόμα» που βρίσκεται στην άλλη πλευρά του συστήματος.

Η συσκευή συνδέεται με το τηλέφωνο μέσω bluetooth και μιας εφαρμογής. Μπορεί να λειτουργήσει απλά συνδέοντας το τηλέφωνο στη συσκευή. Η «συσκευή φιλιού εξ αποστάσεως» επιτρέπει στα ζευγάρια, που ζουν σε διαφορετικά μέρη να αισθάνονται το φιλί των συντρόφων τους και επιτρέπει επίσης σε άτομα με στοματικές ασθένειες να φιλιούνται, γράφουν οι Global Times.

Η εφεύρεση έχει κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από το Changzhou Vocational Institute of Mechatronic Technology.

«Στο πανεπιστήμιο, είχα σχέση εξ αποστάσεως με τη φίλη μου, οπότε επικοινωνούσαμε μόνο μέσω τηλεφώνου. Από εκεί προήλθε η έμπνευση αυτής της συσκευής», δήλωσε ο Jiang Zhongli, ο επικεφαλής εφευρέτης του σχεδίου, επίσης απόφοιτος του πανεπιστημίου.

Ο Jiang υπέβαλε αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 2019 και η «πατέντα» έχει λήξει τον Ιανουάριο του 2023. Ο Jiang δήλωσε ότι εξεπλάγη που η εφεύρεσή του έγινε δημοφιλής και ελπίζει ότι κάποιος που ενδιαφέρεται για αυτή τη συσκευή μπορεί να επεκτείνει και να τελειοποιήσει το σχέδιο.

Για να στείλουν ένα φιλί εξ αποστάσεως, οι χρήστες πρέπει να κατεβάσουν μια εφαρμογή στο τηλέφωνό τους, για την οποία το τεχνητό στόμα έχει ειδική υποδοχή. Μόλις γίνει σύζευξη των εφαρμογών των δύο, μπορούν να ξεκινήσουν μια βιντεοκλήση και να αρχίσουν να φιλάνε.

