Κίνα: Ρομπότ έτρεξαν ημιμαραθώνιο μαζί με ανθρώπους - Πώς εξελίχθηκε ο αγώνας

Ο πρώτος ημιμαραθώνιος ανάμεσα σε ρομπότ και ανθρώπους πραγματοποιήθηκε στην Κίνα.

Περισσότερα από 20 δίποδα ρομπότ διαγωνίστηκαν στον πρώτο ημιμαραθώνιο ανθρωποειδών στον κόσμο σήμερα Σάββατο και -εάν και είναι εντυπωσιακά- φαίνεται πως απέχουν πολύ από το να ξεπεράσουν τους ανθρώπους στις μεγάλες αποστάσεις.

Ομάδες από διάφορες εταιρείες και πανεπιστήμια έλαβαν μέρος στον αγώνα. Ο ημιμαραθώνιος αυτός θεωρείται επίδειξη προόδου από την Κίνα στην τεχνολογία των ανθρωποειδών, σε μια περίοδο που οι σχέσεις με τις ΗΠΑ, οι οποίες διαθέτουν τα πιο εξελιγμένα μοντέλα, τίθενται ολοένα και σε μεγαλύτερη αμφισβήτηση. Επικεφαλής ομάδας δήλωσε, ότι το ρομπότ του -αν και νικήθηκε από τους ανθρώπους στη συγκεκριμένη κούρσα - «ήταν εφάμιλλο παρόμοιων μοντέλων από τη Δύση, σε μια εποχή που ο αγώνας για την τελειοποίηση της ανθρωποειδούς τεχνολογίας κορυφώνεται».

Σε διάφορα σχήματα και μεγέθη, τα ρομπότ έκαναν τζόκινγκ στη νοτιοανατολική συνοικία Yizhuang του Πεκίνου, όπου εδρεύουν πολλές από τις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας της πρωτεύουσας. Τους τελευταίους μήνες, τα βίντεο με τα ανθρωποειδή ρομπότ της Κίνας να κάνουν βόλτες με ποδήλατο ή να κλωτσούν στον αέρα, έχουν γίνει αρκετά δημοφιλή στο διαδίκτυο, και συχνά ενισχύονται από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ως βασικός δυνητικός μοχλός οικονομικής ανάπτυξης.

Σε έγγραφο του 2023, το Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Πληροφοριών της Κίνας προσδιόρισε τη βιομηχανία ανθρωποειδών ρομπότ ως το «νέο σύνορο στον τεχνολογικό ανταγωνισμό», θέτοντας ως στόχο το 2025 τη μαζική παραγωγή και τις ασφαλείς αλυσίδες εφοδιασμού για τα βασικά εξαρτήματα.

Οι ανησυχίες για το πόσο γρήγορα η Τεχνητή Νοημοσύνη - και τα ρομπότ - μπορούν να αντικαταστήσουν σε πολλά τους ανθρώπους, εδώ μοιάζουν να μετριάζονται. Παρόλο που τα AI μοντέλα κερδίζουν γρήγορα έδαφος, ενισχύοντας την ανασφάλεια και το μέλλον στην εργασία, ο αγώνας του Σαββάτου έδειξε ότι οι άνθρωποι εξακολουθούν τουλάχιστον να έχουν το πάνω χέρι όταν πρόκειται για τρέξιμο.

