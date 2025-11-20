ΕΛΛΑΔΑ
Φυλακές Κορυδαλλού: Σωφρονιστικός υπάλληλος «έβγαλε έξω βαρυποινίτη για να του φτιάξει το αυτοκίνητο»

Ο βαρυποινίτης, ο οποίος είναι μηχανικός αυτοκινήτων, έχει δολοφονήσει δύο άτομα στη νότια Ελλάδα

LifO Newsroom
Ένα απίστευτο περιστατικό που εκτυλίχθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού έφερε στο φως της δημοσιότητας το Mega.

«Χρέη μηχανικού για λογαριασμό σωφρονιστικού υπαλλήλου εκτέλεσε έγκλειστος των φυλακών, ο οποίος έλαβε ''ολιγόωρη άδεια'' για να επισκευάσει αυτοκίνητο» μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός.

Ο σωφρονιστικός υπάλληλος πήρε τον βαρυποινίτη, τον έβγαλε έξω από τις φυλακές Κορυδαλλού και τον πήγε στο σημείο που ο πρώτος είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του, ώστε ο δεύτερος να του το επισκευάσει.

Ο βαρυποινίτης, ο οποίος είναι μηχανικός αυτοκινήτων, έχει δολοφονήσει δύο άτομα στη νότια Ελλάδα.

 
 
 
